Украина получит от ООН 165 миллионов долларов, которые будут направлены на борьбу с пандемией коронавируса COVID-19.

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Подробности поддержки обсуждались 3 апреля между премьер-министром Денисом Шмыгалем, координатором системы ООН в Украине Оснат Лубрани, советником по вопросам партнерства Офиса координатора системы ООН в Украине Алесей Огрызко и представителем Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихтом, сообщил глава Кабмина в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что план гуманитарного реагирования на пандемию в Украине предусматривает мобилизацию 165 миллионов долларов. Из них 84 миллиона пойдут на первоочередные нужды системы здравоохранения страны, еще 81 миллион направят на преодоление социально-экономических последствий пандемии.

ВОЗ в свою очередь совместно с Минздравом Украины разработает стратегический план реагирования на пандемию.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили роль Организации в борьбе с пандемией в мире и поддержку Украины.

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