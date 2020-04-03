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3 апреля • обновлено в 20:58
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На борьбу с коронавирусом Украина получит $165 млн от ООН

1.7т
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Украина получит от ООН 165 миллионов долларов, которые будут направлены на борьбу с пандемией коронавируса COVID-19.

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Подробности поддержки обсуждались 3 апреля между премьер-министром Денисом Шмыгалем, координатором системы ООН в Украине Оснат Лубрани, советником по вопросам партнерства Офиса координатора системы ООН в Украине Алесей Огрызко и представителем Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихтом, сообщил глава Кабмина в своем телеграм-канале.

Украина получит $165 млн от ООН: Шмыгаль рассказал, куда пойдут деньги

Он уточнил, что план гуманитарного реагирования на пандемию в Украине предусматривает мобилизацию 165 миллионов долларов. Из них 84 миллиона пойдут на первоочередные нужды системы здравоохранения страны, еще 81 миллион направят на преодоление социально-экономических последствий пандемии.

ВОЗ в свою очередь совместно с Минздравом Украины разработает стратегический план реагирования на пандемию.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили роль Организации в борьбе с пандемией в мире и поддержку Украины.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Теги
ООН Кабинет министров Украины
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Рассказал куда пойдут деньги - разворуют
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Шмыгаль разводит Зпленую Соплю, а рё нас, у вас разрушена система здравоохранения, на эти деньги её не восстановить, их только раскрадывать вам же и удобно, списывая на то, чего
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей, ...на то, чего нет
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Вэлика побирушечна дэржава.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Бабаев Бабай, под шконку забейся, дерьмоед
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