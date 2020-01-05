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5 января • обновлено в 14:27
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На берегу Омана в 5-звездочном отеле: появились фото шикарного новогоднего отдыха Зеленского

12.6т
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Президент Украины Владимир Зеленский на новогодние и рождественские праздники отдыхает в роскошном 5-звездочном отеле на берегу Омана.

Как сообщает "Страна", глава государства 2 января покинул свою резиденцию "Гута" в Ивано-Франковской области и отправился в Киев. Оттуда уже самолетом полетел в Оман.

По информации журналистов, поездка главы государства полностью конфиденциальная. "Остановилась семья президента в одном из самых роскошных отелей Омана – Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Стоимость одной ночи доходит до 4000 евро (если жить в президентском люксе)".

Глава охраны президента Максим Донец лично отправился заранее в страну для подготовки отдыха Зеленского.

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Предположительно Владимир Зеленский на отдыхе утром 5 января

Предположительно Владимир Зеленский на отдыхе утром 5 января

Предположительно Владимир Зеленский на отдыхе утром 5 января

Предположительно Владимир Зеленский на отдыхе утром 5 января

Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel

Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel

Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel

Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel

Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel

Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel

Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel

Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel

Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel

Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel

Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel

Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel

Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel

Исходя из информации на сайте отеля, самый дешевый номер на одного человека обойдется в 635 долларов за ночь (с завтраком). Для отдыха с семьей нужно заплатить более тысячи долларов. В отеле есть целый спектр услуг – СПА, бассейны и другой досуг.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский проводит новогодние праздники на украинском курорте Буковель в Карпатах. В первый день года глава государства успел покататься на лыжах, во время чего был замечен украинцами.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
отдых
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Ахаха! Заслужил мойша, так нае пать 72% зелохов нужно очень постараться! Сейчас еще землю за копейки отберет в тупых баранов, и можно в следующем году ехать на Карибы! Хабад знает что делает, можете не сомневаться, гои!
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Куни Чан
Куни Чан
Не украинец, должен был на хуторе в хате навоз и сено грести, свиней кормить, а этот пижон на понтах
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Иванов Сергей
Иванов Сергей
На восток съездил бы командующий херов
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