На берегу Омана в 5-звездочном отеле: появились фото шикарного новогоднего отдыха Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский на новогодние и рождественские праздники отдыхает в роскошном 5-звездочном отеле на берегу Омана.

Как сообщает "Страна", глава государства 2 января покинул свою резиденцию "Гута" в Ивано-Франковской области и отправился в Киев. Оттуда уже самолетом полетел в Оман.

По информации журналистов, поездка главы государства полностью конфиденциальная. "Остановилась семья президента в одном из самых роскошных отелей Омана – Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Стоимость одной ночи доходит до 4000 евро (если жить в президентском люксе)".

Глава охраны президента Максим Донец лично отправился заранее в страну для подготовки отдыха Зеленского.

Предположительно Владимир Зеленский на отдыхе утром 5 января

Предположительно Владимир Зеленский на отдыхе утром 5 января Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel

Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel

Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel

Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel

Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel

Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel

Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel

Исходя из информации на сайте отеля, самый дешевый номер на одного человека обойдется в 635 долларов за ночь (с завтраком). Для отдыха с семьей нужно заплатить более тысячи долларов. В отеле есть целый спектр услуг – СПА, бассейны и другой досуг.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский проводит новогодние праздники на украинском курорте Буковель в Карпатах. В первый день года глава государства успел покататься на лыжах, во время чего был замечен украинцами.

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