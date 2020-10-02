Субъективное оскорбительное мнение, – Мендель о "пленках" Лероса

На обнародованных нардепом Гео Леросом "пленках" зафиксирован разговор лиц, не имеющих никакого отношения к Офису президента, считает спикер президента Украины Юлия Мендель.

В комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь Зеленского заявила, что там присутствует "субъективное оскорбительное мнение частного лица". Она отметила, что Офис президента не будет оценивать обвинения в коррупции от Лероса, поскольку этим должны заниматься правоохранительные органы.

"На обнародованных пленках разговор лиц, не имеющих никакого отношения к Офису президента. Там есть субъективное оскорбительное мнение частного лица, которое озвучивает посторонние фамилии, не связанные с разговором. Этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы. Офис президента не может оказывать квалифицированную оценку любым аудио- или видеоматериалам, тем более вмешиваться в деятельность правоохранительных органов, которая должна быть прозрачной", – заявила Мендель.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лерос обнародовал аудиозаписи, на которых Денис Комарницкий и "слуга народа" Тищенко якобы планируют покушение на него и нардепа Александра Дубинского. Обрывки разговоров якобы указывают на то, что глава Офиса президента Андрей Ермак покрывает коррупционные действия Комарницкого в Киеве.

Лерос объясняет, что после обысков у Комарницкого, связанных с коррупцией на Воскресенском мосту, дело "потушили" с помощью кума Тищенко Ермака. В разговоре Комарницкий напомнил Тищенко о бандитском прошлом: "Хорошо, что мы с тобой еще с того времени, да?"

2 октября полиция открыла производство о возможном "покушении" на Лероса со стороны депутата Николая Тищенко и Дениса Комарницкого.