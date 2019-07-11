На 216 округе в Киеве хотят восстановить крепостное право – Юсов

Экс-регионал, действующий депутат парламента Александр Супруненко, который снялся с внеочередных выборов в ВРУ, хочет передать 216 округ в Киеве вместе с избирателями своему многолетнему помощнику, депутату Киевсовета Виталию Павлику.

Об этом сообщил общественный и политический деятель, кандидат в депутаты от партии "Гражданская позиция" Андрей Юсов на своей странице в Facebook. Он отметил, что Супруненко ранее готовил "сетку" подкупа на президентских выборах, а теперь вдвоем с Павликом снова делает это же на парламентских, и добавил, что имеет доказательства.

По словам Юсова, Павлик едва ли не каждый день делает в округе "добрые дела": то ставит детские площадки, то организовывает праздники, то заменяет почтовые ящики, оставив людям свои реквизиты на ключах, то ставит новые окна в подъездах.

Супруненко и Павлик

"Делается это за деньги из государственного бюджета, а презентуется как "Павлик-красавчик заботится о киевлянах", – прокомментировал Юсов.

Он обратился к другим кандидатам, спросив, сознательно ли они закрывают глаза на все махинации, которые происходят в округе. Юсов добавил, что ему и избирателям на такие действия небезразлично.

"В ближайшие дни я подам жалобы в Нацполицию, МВД, Генпрокуратуру. Надеюсь на адекватную реакцию и честные выборы", – подытожил он.

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