Мюнхенский план о дружбе с Россией заказали - Пристайко

Мюнхенский план по восстановлению мира в Украине похож на выполнение политического заказа.

Такое заявление сделал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV министр иностранных дел Вадим Пристайко. По его словам, это предложение не зря обнародовали именно на платформе в Мюнхене.

Вадим Пристайко "Цензор.НЕТ"

"Есть люди, которые искренне хочет помочь и предлагают свои планы, а есть те, которые выполняют определенный политический заказ. Если выбирать между этими двумя крайностями, то, наверное, тот план... ближе к тем, кто выполняет политический заказ. Почему это было сделано именно сейчас? Потому что Мюнхенская – одна из главнейших конференций по безопасности. Именно это арена для таких предложений и идей", – пояснил Пристайко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

На Мюнхенской конференции по безопасности был представлен так называемый план "12 шагов для усиления безопасности в Украине и евроатлантическом регионе", спровоцировавший громкий скандал.

В МИД Украины сразу заявили, что он не отражает официальную позицию нашей страны. А американские дипломаты и эксперты увидели, что часть озвученных там предложений повторяют месседжи Кремля.

После этого документ был удален с сайта Мюнхенской конференции.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал "вбросом" так называемый план "12 шагов для усиления безопасности в Украине и евроатлантическом регионе", предложенный на Мюнхенской конференции по безопасности.

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