Мюнхенский план о дружбе с Россией заказали - Пристайко

Мюнхенский план по восстановлению мира в Украине похож на выполнение политического заказа.
Такое заявление сделал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV министр иностранных дел Вадим Пристайко. По его словам, это предложение не зря обнародовали именно на платформе в Мюнхене.
Вадим Пристайко
"Цензор.НЕТ"
"Есть люди, которые искренне хочет помочь и предлагают свои планы, а есть те, которые выполняют определенный политический заказ. Если выбирать между этими двумя крайностями, то, наверное, тот план... ближе к тем, кто выполняет политический заказ. Почему это было сделано именно сейчас? Потому что Мюнхенская – одна из главнейших конференций по безопасности. Именно это арена для таких предложений и идей", – пояснил Пристайко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
На Мюнхенской конференции по безопасности был представлен так называемый план "12 шагов для усиления безопасности в Украине и евроатлантическом регионе", спровоцировавший громкий скандал.
В МИД Украины сразу заявили, что он не отражает официальную позицию нашей страны. А американские дипломаты и эксперты увидели, что часть озвученных там предложений повторяют месседжи Кремля.
После этого документ был удален с сайта Мюнхенской конференции.
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал "вбросом" так называемый план "12 шагов для усиления безопасности в Украине и евроатлантическом регионе", предложенный на Мюнхенской конференции по безопасности.
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