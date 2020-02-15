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15 февраля • обновлено в 12:30
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Мюнхенский план мира в Украине оказался "вбросом": Загороднюк сделал заявление. Видео

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Министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал "вбросом" так называемый план "12 шагов для усиления безопасности в Украине и евроатлантическом регионе" предложенный на Мюнхенской конференции по безопасности.

В комментарии телеканалу "Украина 24" глава оборонного ведомства назвал этот план "частной инициативой каких-то граждан" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк

Телеканал "Украина 24"

"Он не соответствует официальной позиции ни одной из стран. Его уже убрали с сайта конференции. Это частная инициатива каких-то граждан. Может, это какой-то вброс. Мы работаем над другими вопросами", – сказал Загороднюк.

Министр обороны добавил, что работа ведется в рамках минского и нормандского форматов. "У нас есть минский процесс, есть нормандский процесс, в рамках которых мы и работаем. Не забываем о том, что у нас на востоке война, и мы отстаиваем независимостью и территориальную целостность страны", – отметил он.

Мюнхенская конференция по безопасности

Мюнхенская конференция по безопасности

MunSecConf/Twitter

В свою очередь в Министерстве иностранных дел также заявили, что этот план является неофициальным документом, а частной инициативой, которую руководство Мюнхенской конференции не признает.

"Документ “Двенадцать шагов для усиления безопасности в Украине и евроатлантическом регионе” был подготовлен неправительственной организацией Euro-Atlantic Security Leadership Group. Это частная инициатива группы политиков и экспертов, небезразличных к вопросам международной безопасности и ситуации с безопасностью в Украине, в частности вооруженной агрессии РФ против нашей страны", – сказала "Укринформу" спикер МИД Екатерина Зеленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Мюнхенской конференции по безопасности был представлен так называемый план "12 шагов для усиления безопасности в Украине и евроатлантическом регионе", спровоцировавший громкий скандал.

В МИД Украины сразу заявили, что он не отображает официальную позицию нашей страны. А американские дипломаты и эксперты увидели, что часть озвученных там предложений повторяют месседжи Кремля.

После этого документ был удален с сайта Мюнхенской конференции.

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Тема
Мюнхенская конференция
Персона
Андрей Загороднюк
Место
Украина
Теги
Министерство иностранных дел Украины Министерство обороны Украины
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