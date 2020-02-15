Мюнхенский план мира в Украине оказался "вбросом": Загороднюк сделал заявление. Видео

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал "вбросом" так называемый план "12 шагов для усиления безопасности в Украине и евроатлантическом регионе" предложенный на Мюнхенской конференции по безопасности.

В комментарии телеканалу "Украина 24" глава оборонного ведомства назвал этот план "частной инициативой каких-то граждан" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк Телеканал "Украина 24"

"Он не соответствует официальной позиции ни одной из стран. Его уже убрали с сайта конференции. Это частная инициатива каких-то граждан. Может, это какой-то вброс. Мы работаем над другими вопросами", – сказал Загороднюк.

Министр обороны добавил, что работа ведется в рамках минского и нормандского форматов. "У нас есть минский процесс, есть нормандский процесс, в рамках которых мы и работаем. Не забываем о том, что у нас на востоке война, и мы отстаиваем независимостью и территориальную целостность страны", – отметил он.

Мюнхенская конференция по безопасности MunSecConf/Twitter

В свою очередь в Министерстве иностранных дел также заявили, что этот план является неофициальным документом, а частной инициативой, которую руководство Мюнхенской конференции не признает.

"Документ “Двенадцать шагов для усиления безопасности в Украине и евроатлантическом регионе” был подготовлен неправительственной организацией Euro-Atlantic Security Leadership Group. Это частная инициатива группы политиков и экспертов, небезразличных к вопросам международной безопасности и ситуации с безопасностью в Украине, в частности вооруженной агрессии РФ против нашей страны", – сказала "Укринформу" спикер МИД Екатерина Зеленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Мюнхенской конференции по безопасности был представлен так называемый план "12 шагов для усиления безопасности в Украине и евроатлантическом регионе", спровоцировавший громкий скандал.

В МИД Украины сразу заявили, что он не отображает официальную позицию нашей страны. А американские дипломаты и эксперты увидели, что часть озвученных там предложений повторяют месседжи Кремля.

После этого документ был удален с сайта Мюнхенской конференции.

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