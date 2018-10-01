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Олег Ляшко
Олег Ляшко
Лидер Радикальной партииВсе статьи автора

Мюнхен-1938, Мінськ-2015, Страсбург-2018?

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80-річчя сумнозвісної Мюнхенської конференції нагадує про ганебну сторінку в історії Європи ХХ століття, яка стала символом недалекоглядності та зради і зрештою прологом до найжорстокішої війни. На жаль, в Європі ця дата пройшла практично не поміченою. Мабуть, тому що наводить на історичні паралелі із сучасністю, від яких хотілося б сховатися. Або як страус – голову в пісок.

В Україні "уроки Мюнхена" актуалізувалося у 2014 році, коли ми на власній шкірі в здивованому шоці відчули схильність демократичної Європи до опортунізму та запопадливості перед агресивною вульгарною силою.

Женева у квітні, Нормандія у червні, Мінськ у вересні 2014 і нарешті знову Мінськ у лютому 2015 років – хронологія і географія шляху до здачі України демократичним світом, зокрема й Будапештськими гарантами нашої безпеки і територіальної цілісності.

Вкрай обмежені і символічні політичні та економічні санкції – це все на що спромоглася старенька Європа, яка ще й не соромиться постійно наголошувати на своїх "великих втратах заради України" та підштовхувати українців до "мінського порозуміння" з Путіним. Ну майже як Чехословаччину до порозуміння з Гітлером.

Безліч разів за ці роки ми нагадували нашим західним партнерам про помилковість і шкідливість політики умиротворення агресора для них самих, їхніх власних стратегічних інтересів та довгострокової безпеки і миру в Європі. Про те, що це дорога в нікуди, від якої програють усі.

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Однак сподівання умиротворити знахабнілого шантажиста за рахунок малої і далекої жертви, в даному разі – України, Грузії, Молдови, виявляється таким спокусливим. Адже, як і в 1938 році, не хочеться бачити правду. Не хочеться визнавати, що принесення малої жертви лише розпалює апетит агресивного хижака.

А крім того, чому б не мати Україну як добровільний бастіон Європи на сході, але "на шару" - без визнання геополітичної ролі України, без вдячності та жодних зобов’язань.

Водночас, як і тоді, хочеться виглядати мудрими "голубами миру" і апологетами "діалогу і порозуміння", що уберігають Європу від ескалації та загроз війни.

Тож генетична хвороба "мюнхенської змови" не лише не подолана, а й схоже на порозі нового небезпечного рецидиву. Вже 8 жовтня у Страсбурзі європейські депутати у ПАРЄ "заради підтримки діалогу" готуються до новітньої зради принципів і цінностей – створення прецеденту зняття навіть символічних санкцій з Росії за її агресію проти України та окупацію наших земель.

Піддаючись шантажу несплати внесків або й виходу Росії з Ради Європи, депутати з країн "оплотів демократії" в Європі можуть капітулювати й створити умови для тріумфального повернення делегації Росії в ПАРЄ без виконання жодних резолюцій та умов Асмблеї. Чим поставлять саму Раду Європи на грань свого ціннісного і світоглядного краху.

Сумний вийде символ 80-річчя Мюнхенської зради. Можливі наслідки відомі з історії.

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Автор
Олег ЛяшкоОлег Ляшко
Тема
Минские договоренности
Место
Украина
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