"Мыслит, как кухарка": Зверобой разгромила план Зеленского по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский пошел на "договорняки" с российским лидером Владимиром Путиным и соглашается на условия Кремля по Донбассу.

Об этом в эфире ObozTV заявила участница войны на Донбассе и волонтер Маруся Зверобой. По ее мнению, Зеленский, стремясь любой ценой уберечь армию от потерь, "мыслит, как кухарка".

"Мы 6 лет сдерживали линию обороны тем, что мы договаривались. А сейчас что это за "договорняки", что мы отходим? Первый "договорняк" у нас был – Золотое, Петровское, Катериновка. Мы отходим. Второй "договорняк" звучит от штаба ООС, что мы вероятно будем отходить по всей линии фронта. Это требование Путина №2. Какое следующее требование Путина? Харьков, Днепр, Одесса? До каких пор вы будете идти на их условия? Сдали несколько населенных пунктов, была договоренность, что будет тишина. Нет тишины", – заявила Зверобой.

По ее словам, президент, продвигая мирные инициативы "мыслит, как кухарка", потому что "солнышек жалко".

"Во-первых, в нашей стране идет война. Пока есть мужчины, которые идут по своему желанию беречь свои границы ценой собственной жизни… Профессия военного, когда идет война в стране, связана с огромным риском для его жизни, и он сам идет на этот риск. Слава Богу, что у нас есть люди, готовые идти на этот риск и защищать государство. А есть люди, "которым солнышек жалко". Жалеть таких людей? Да их надо уважать за то, что они принимают такой выбор, что они тебя и твою семью готовы ценой своей жизни защищать", – подчеркнула волонтер.

По мнению Зверобой, "Путин убивал, убивает и будет убивать украинцев".

"Он сейчас убивает их, ты отводишь войска на три населенных пункта, нет ни одного дня тишины… Режим тишины нарушается каждый день, у нас каждый день раненые, каждый день погибшие. Ты завтра сделаешь отвод по всей линии фронта, он остановится? А зачем ему останавливаться? Если ты, идиот, не хочешь бороться, если отказываешься от дипломатических шагов обороны на международном уровне, почему ему останавливаться? Он разорвет эту Украину в клочья", – добавила она.

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, волонтер Маруся Зверобой также заявила, что президент Украины Владимир Зеленский "переплюнул самые худшие ожидания" ветеранов войны на Донбассе.

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