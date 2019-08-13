Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Мышь, которая доверилась коту": Бессмертный жестко прошелся Зеленскому

4.5т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский попал в ловушку из-за переговоров с главой России Владимиром Путиным касательно ситуации на Донбассе.

Такое мнение в эфире "24 канала" высказал бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны Роман Бессмертный.

Напомним, 13 августа Зеленский подписал указ, которым уволил Бессмертного с занимаемой должности.

Новости
Бессмертный назвал причину своего увольнения

Зеленский и Бессмертный

Зеленский и Бессмертный

Коллаж

"Я верю в желание Зеленского сделать лучше, но он, к сожалению, сейчас движется в ловушку.

Он просто не понимает, с кем имеет дело. Это его сознательное убеждение, что Путин в этой ситуации может быть каким-то союзником. Зеленский в этом противостоянии сейчас выглядит как мышь, которая доверилась коту. Этот кот поиграет с мышкой, а потом ее накажет за это", – сказал Бессмертный.

Он добавил, что относится к решению президента о своем увольнении "абсолютно нормально", ведь увольнять и назначать людей – это право главы страны.

"Мышь, которая доверилась коту": Бессмертный жестко прошелся Зеленскому

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Мирные переговоры в Минске" на OBOZREVATEL.

Темы
Мирные переговоры в Минске Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Зеленский Роман Бессмертный Владимир Путин
Место
Украина
Теги
политика видео переговоры по Донбассу
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
9
3
Смешно
13
Интересно
17
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ш. Олег
Ш. Олег
Читывал я в детстве про одного Бессмертного - тоже плохо кончил. :)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...