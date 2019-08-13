"Мышь, которая доверилась коту": Бессмертный жестко прошелся Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский попал в ловушку из-за переговоров с главой России Владимиром Путиным касательно ситуации на Донбассе.

Такое мнение в эфире "24 канала" высказал бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны Роман Бессмертный.

Напомним, 13 августа Зеленский подписал указ, которым уволил Бессмертного с занимаемой должности.

Новости Бессмертный назвал причину своего увольнения

Зеленский и Бессмертный Коллаж

"Я верю в желание Зеленского сделать лучше, но он, к сожалению, сейчас движется в ловушку.

Он просто не понимает, с кем имеет дело. Это его сознательное убеждение, что Путин в этой ситуации может быть каким-то союзником. Зеленский в этом противостоянии сейчас выглядит как мышь, которая доверилась коту. Этот кот поиграет с мышкой, а потом ее накажет за это", – сказал Бессмертный.

Он добавил, что относится к решению президента о своем увольнении "абсолютно нормально", ведь увольнять и назначать людей – это право главы страны.

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее:

Роман Бессмертный заявил, что Украина должна была приостановить участие в Минских переговорах после гибели четырех воинов ВСУ под Павлополем.

Бессмертный категорически выступил против инициативы президента Владимира Зеленского уменьшить украиноязычные квоты на радио и телевидении.

Также Бессмертный отметил, что США вряд ли согласятся присоединиться к переговорам по Донбассу в "нормандском формате".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!