"Мы зависим от вас": Зеленский поставил НАБУ задачу по "посадкам"

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с НАБУ и выразил полную поддержку антикоррупционных органов в борьбе с коррупцией.
"Вас очень много давили. Мы на вас не будем влиять, но если кто-то давит, вы нам говорите и давить на них. Если будут возникать проблемы, обращайтесь. При нас у вас развязаны руки", - цитирует Зеленского пресс-служба.
Президент подчеркнул, что украинцы ожидают "посадок" тех, кто нарушил закон.
"Мы очень хотим, чтобы все топ-коррупционеры действительно отвечали перед законом, получили заслуженные приговоры. Потому что нам общество уже никогда не простит отсутствии наказания", - сказал он.
При этом глава Офиса президента Андрей Богдан подчеркнул, что антикоррупционные органы должны "оправдать запрос общества на справедливость" в короткие сроки.
"Это взаимная ответственность. Мы в наших дальнейших действиях зависим от вас, а вы - от нашей поддержки", - сказал он.
Зеленский потребовал посадок
пресс-служба президента
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий НАБУ и Государственному бюро расследований осуществлять прослушку независимо от СБУ.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.