"Мы зависим от вас": Зеленский поставил НАБУ задачу по "посадкам"

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с НАБУ и выразил полную поддержку антикоррупционных органов в борьбе с коррупцией.

"Вас очень много давили. Мы на вас не будем влиять, но если кто-то давит, вы нам говорите и давить на них. Если будут возникать проблемы, обращайтесь. При нас у вас развязаны руки", - цитирует Зеленского пресс-служба.

Президент подчеркнул, что украинцы ожидают "посадок" тех, кто нарушил закон.

"Мы очень хотим, чтобы все топ-коррупционеры действительно отвечали перед законом, получили заслуженные приговоры. Потому что нам общество уже никогда не простит отсутствии наказания", - сказал он.

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При этом глава Офиса президента Андрей Богдан подчеркнул, что антикоррупционные органы должны "оправдать запрос общества на справедливость" в короткие сроки.

"Это взаимная ответственность. Мы в наших дальнейших действиях зависим от вас, а вы - от нашей поддержки", - сказал он.

Зеленский потребовал посадок пресс-служба президента

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий НАБУ и Государственному бюро расследований осуществлять прослушку независимо от СБУ.

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