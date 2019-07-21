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"Мы занимаемся информационной войной": Зеленский подтвердил создание нового министерства по Донбассу

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что намерен объединить министерства культуры и информационной политики.

В ответ на вопрос корреспондента OBOZREVATEL во время пресс-конференции глава Украины заявил, что "занимается этим вопросом".

"Да, мы этим занимаемся. Я поддерживаю идею объединения министерств культуры и информационной политики, структура появится в ближайшее время, уже в новом правительстве. У нас уже есть наше разработки и видение этого вопроса", — сказал Зеленский.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

"Мы занимаемся информационной войной": Зеленский подтвердил создание нового министерства по Донбассу

"Мы занимаемся информационной войной": Зеленский подтвердил создание нового министерства по Донбассу

Кроме того, президент заявил, что занимается "информационной войной":

"Информационной войной мы занимаемся. Ну, не информационной войной, мы занимаемся этим вопросом, уже собрали очень много людей, разрабатываем стратегию. Когда будет полная стратегия, то будем обращаться к журналистам за помощью".

Глава государства подчеркнул, что кандидатура на позицию министра уже есть, но не озвучил имени.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Зеленский анонсировал громкие шаги по окончанию войны и возвращению пленных.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
война
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