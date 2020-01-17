"Мы за тебя!" В сеть попала переписка "слуги народа" с Гончаруком

В сети появилось фото переписки главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой с абонентом, подписанным как премьер-министр Алексей Гончарук.

В переписке Третьякова высказывает Гончаруку поддержку в связи с его возможной отставкой с должности премьер-министра Украины. Фото выложило издание Цензор.НЕТ.

В сеть попала переписка "слуги народа" Галины Третьяковой с Алексеем Гончаруком

- Спасибо, Галечка)) Конечно не буду. Важна позиция фракции

- Мы ЗА тебя!

- В тебе я не сомневаюсь)) Вопрос кто МЫ))

- 70-80%. Работаем дальше. Жизнь покажет

- Спасибо, Галечка.

В сеть попала переписка "слуги народа" Галины Третьяковой с Алексеем Гончаруком Цензор.НЕТ

Отметим, что ранее народные депутаты монобольшинства уже попадались на обсуждении возможной оставки Гончарука. Так, нардеп Анатолий Драбовский обсуждал с коллегой заявление премьера, сообщив: "Арахамия нас заверил, что президент его помилует".

Как писал OBOZREVATEL, Гончарук после заявления об отставке все же пришел в Раду, однако выглядел достаточно веселым и улыбчивым.

По словам Гончарука, решение об увольнении – политическое. "Я обратился к президенту, передал заявление об отставке. Она оформлена в соответствии с Конституцией и написана на имя главы ВР. Президент может ее внести в Раду", – сказал Гончарук.

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