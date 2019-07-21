"Мы все сделали правильно": у Вакарчука отреагировали на низкие данные экзит-полов

По внутренним социологическим опросам партии "Голос" их политсила получает 6-8% голосов на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Об этом OBOZREVATEL рассказал источник в "Голосе", комментируя неофициальные данные экзит-полов разных агентств, которые по состоянию на 13:00 прочат партии от 3 до 5% голосов украинцев.

"Во-первых, наш избиратель на западной Украине придёт на участки только сейчас. Во-вторых, наши внутренние замеры показывали 6-8%. В-третьих, мы все делали правильно, без всякой чепухи", – заявил собеседник, приближенный к лидеру партии Святославу Вакарчуку.

Штаб партии "Голос"

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Бахмут Донецкой области (624-я участково-избирательная комиссия) было зафиксировано первую попытку фальсификации результатов внеочередных выборов в Верховную Раду 2019.

Потом оказалось, что в Хмельницкой области избирательная комиссия выдала бюллетень без предъявления паспорта.

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