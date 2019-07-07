"Мы вредим!" Советник Зеленского попал в громкий скандал из-за Крыма

Заявление советника президента Украины Даниила Гетманцева относительно оккупированных территорий несет пророссийскую риторику.

Об этом в Facebook написал украинский политолог Кирилл Сазонов, комментируя предложение советника Владимира Зеленского не отключать водоснабжение в аннексированный Крым.

"На сегодняшний день у нас в партии не сформирована позиция по этому вопросу. Лично я считаю, что, отключая водоснабжение оккупированным территориям, мы вредим людям, которые являются нашими гражданами. Мне кажется, что это не тот метод, который нужно использовать для возобновления контроля за нашими территориями", – заявил в эфире телеканала ATR Гетманцев.

Однако политолог Сазонов отметил, что данное заявление советника Зеленского сделано в "интересах Кремля" и выражает полную поддержку российской стратегии по Донбассу.

"Я про запуск поезда Киев-Донецк и прочее. Еще стоит обратить внимание на мягко говоря странные назначения по президентской вертикали. Простите, но мне кажется, что речь идет о явных уступках нового президента и его команды Москве… Этот созыв ВР точно не пропустит попытки слива. А вот следующий... тут возможны варианты. Но если Слуга народа получит единоличное большинство, которое укрепит неофициальным (естественно) сотрудничеством с пророссийскими партиями - мы рискуем очень проиграть на уровне стратегических решений", – сообщил он.

Даниил Гетманцев Politeka.net

Сазонов подчеркнул, что на выборах в парламент страна выбирает "стратегический курс Украины".

"Речь далеко не только об экономике, но о политических решениях на ближайшие, пожалуй, что и не пять лет, а больше. Так что максимальную поддержку должны получить партии и мажоритарщики, которые принципиально стоят на проукраинских позициях. Мне кажется, что коалиция "Слуги народа" с "Голосом", который уверенно растет, будет оптимальным вариантом. "Голос" просто не даст "Слуге народа" слишком крениться в сторону РФ. Тем паче, что у СН рейтинг падает", – рассказал политолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, в списке политической партии "Слуга народа" оказался эксперт по вопросам налогообложения Даниил Гетманцев, который связан с одиозным народным депутатом от группы "Відродження" Виталием Хомутынником.

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