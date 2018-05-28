"Мы уязвимы": пять президентов выступили с призывом к Украине и Польше

Польша и Украина не должны становиться заложниками сложной истории, а должны искать в ней то, что сплочает, а не разъединяет.

Об этом говорится в совместном обращении, которое подписали бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко и экс-президенты Польши Александр Квасьневский и Бронислав Коморовский.

Как отмечается в обращении, единение и сотрудничество между Польшей и Украиной в национальных интересах двух народов имеет важное значение для будущего всего региона Центрально-Восточной Европы и стратегически важно для безопасности восточного фланга НАТО и ЕС, стоящих перед вызовом, каковым является российская агрессия в Украине.

Президенты двух стран подчеркнули, что сложное прошлое должно стимулировать нынешние поколения украинцев и поляков и в дальнейшем осуществлять усилия относительно единения и сотрудничества с мыслью о лучшем будущем обоих народов и государств.

“Мы должны научиться уважению к отличимым историческим уязвимостям и искать в прошлом, в первую очередь, то, что объединяет. Мы должны чтить могилы жертв бывших польско-украинских конфликтов", - отмечают президенты.

Они добавляют, что сложное прошлое нельзя стереть, но можно сделать из него выводы с мыслью о грядущих поколениях украинцев и поляков.

“Поэтому мы призываем к защите процесса примирения между нашими народами. Призываем к этому государственную власть, а также общественность обеих стран, церкви, которые особенно привлечены к процессу примирения, местные органы власти, неправительственные организации, СМИ, научную среду - всех сторонников единения, сближения и дружбы между нашими народами", - подчеркивается в заявлении.

Также президенты призвали вести постоянный и терпеливий диалог, противодействовать проявлениям национализма и экстремизма, вести образовательную деятельность, которая основывается на правде и ответственных исторических источниках, к взаимоуважению, усиленному сотрудничеству историков, высших учебных заведений, людей культуры и искусства, учителей и всех, кто формирует знания, мышление и чувствительность граждан двух стран, особенно людей молодого поколения.

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“Пусть память о невинных жертвах бывших польско-украинских конфликтов объединяет наши страны и народы в общих рефлексиях и общем стремлении к будущему, которое будет зиждиться на сотрудничестве и дружбе", - резюмируют экс-президенты двух стран.

Напомним, ранее Польша озвучила четкую позицию по вступлению Украины в НАТО.