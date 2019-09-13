"Мы увольняем всех!" Зеленский заявил о масштабном перезапуске власти

Президент Украины Владимир Зеленский на форуме YES в Киеве 13 сентября рассказал о масштабных реформах в стране.

Он начал с перезагрузки Генеральной прокуратуры (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"Я уверен, что есть честные прокуроры, прокуроры в областях, но мы увольняем всех, меняем на других людей", — отметил глава государства.

Зеленский на форуме YES

Также он подчеркнул, что идет перезапуск Службы безопасности Украины, будет судебная реформа.

"Мы также запустили Антикоррупционный суд… Люди должны уже увидеть результат", — добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале своего выступления Зеленский устроил интерактив и спросил у зала, что для них значит счастье.

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