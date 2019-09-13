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13 сентября • обновлено в 12:24
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"Мы увольняем всех!" Зеленский заявил о масштабном перезапуске власти

10.9т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский на форуме YES в Киеве 13 сентября рассказал о масштабных реформах в стране.

Он начал с перезагрузки Генеральной прокуратуры (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"Я уверен, что есть честные прокуроры, прокуроры в областях, но мы увольняем всех, меняем на других людей", — отметил глава государства.

Зеленский на форуме YES

Зеленский на форуме YES

Также он подчеркнул, что идет перезапуск Службы безопасности Украины, будет судебная реформа.

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"Мы также запустили Антикоррупционный суд… Люди должны уже увидеть результат", — добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале своего выступления Зеленский устроил интерактив и спросил у зала, что для них значит счастье.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ну ментов всех поменялся - и толку? Разрушат остатки управленческой структуры. Наказывать жёстко надо за коррупцию - это лучший предохранитель от коррупции и не в смысле головы рубить или расстреливать, а конфисковать все до нитки с перемещением куда-нибудь в сельский дом или общежитие.
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Dell Alex
Dell Alex
После турне по стране Зеля продолжает свою концертную программу "Всех уволю!" Вот только интересно: а кем заменять решил - марсианами?
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Dell Alex, Не марсианами, а слугами народа.
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