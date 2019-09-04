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4 сентября • обновлено в 17:03
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"Мы учимся, но нам тяжело": Рабинович снова встрял в языковой скандал в Раде

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Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович во время заседания парламентского комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий и национальных меньшинств отказался переходить на украинский язык.

Инцидент произошел в среду, 4 сентября. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".

Глава комитета Дмитрий Лубинец в ответ призвал его "не нарушать законы Украины" и отметил, что тоже представляет русскоязычных избирателей, так как является мажоритарщиком от округа в Донецкой области.

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Рабинович сцепился с Лубинцем в Раде

Рабинович сцепился с Лубинцем в Раде

"Я уже подал в Конституционный Суд на главу парламента, теперь и на вас подам. Я хочу вам объяснить разницу между законом о регламенте и Конституцией Украины. Статья 10 Конституции гарантирует всем гражданам равные языковые права", – взорвался Рабинович.

От заявил, что "высказывать свою мысль" ему проще на русском языке. "Вы с русскоязычного региона, вы прекрасно знаете проблему, которая возникает там: все любят Украину, все любят украинский язык, но не все владеют им свободно. Мы учимся, но нам пока тяжело. И что, поэтому вы лишите народного депутата Украины права выступать?" – возмутился нардеп.

Рабинович отказался говорить на украинском в Раде

Рабинович отказался говорить на украинском в Раде

izvestia.kiev.ua

"Если вы учите украинский язык, то, я думаю, покажете всей Украине, что это не сложно", – ответил Лубинец. Рабинович спросил у главы комитета, готов ли тот давать ему уроки.

"Даю поручение секретариату подготовить рабочее время — не менее одного часа — на пленарной неделе для того, чтобы глава комитета Лубинец з головой подкомитета Рабиновичем Вадимом Зиновьевичем могли общаться и изучать украинский язык. Делаем онлайн-курсы по изучению украинского языка", – подытожил Лубинец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский едко подколол Рабиновича после его выступления в Верховной Раде на украинском языке.

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Персоны
Вадим Рабинович Дмитрий Лубинец
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины русский язык украинский язык
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Пока Украина учила русский язык её ВВП росло теперь уже 28 лет она учит мову и вот результат ВВП только уменьшается (к стати в единственной стране мира … впрочем в других странах не говорят на языке на котором даже думать не возможно)
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Petrov Valery
Petrov Valery
А когда русские, поддержавшие переворот, поймут, что их наипали?
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