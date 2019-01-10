''Мы стали заложниками!'' В Польше сделали заявление о громком конфликте с Украиной

Украинцы в своем отношении с Польшей стали заложниками не только истории, но и политических процессов в обеих странах.

Украина как государство строит свою отдельную идентичность и национальную историю на, прежде всего, антироссийской идеи. Но четко отделяет свою историю и от Польши, рассказал доктор истории и политический аналитик, специалист по истории стран Восточной Европы, Лукаш Адамский, передает "Апостроф".

"Для части украинцев ОУП и УПА является силой, которая боролась за независимую Украину против Советского Союза. Однако для поляков это сила, которая отвечает за ужасную этническую чистку на Волыни и в Галиции, которую юридически можно квалифицировать как геноцид… Не хватает понимания того, что ни украинская история, ни политика не находятся в пустоте, а героизация деятелей ОУН и УПА влияет на отношения с Польшей и Израилем", - отметил историк.

Адамский отметил, что после 2014 года конфликт исторической памяти между Польшей и Украиной стал еще более выразительным. На фоне лозунгов "прочь от Москвы", в Украине стали набирать популярность идеи националистического видение истории.

"Далее в Украине принят закон 2015 года о героизации деятелей освободительного движения, где был запрет критики смысла деятельности УПА. Это было в день, когда польский президент выступал в Верховной Раде. Затем было польское решение 2016 года, где уже Волынскую резню назвали геноцидом без оговорок. Затем акты уничтожения польских и украинских памятников в Польше и Украине. Далее история с демонтажем нелегального памятника УПА в Польше в публично унизительный для Украины способ, мораторий на проведение в Украине эксгумационных работ для польских учреждений. Ситуация только обострялась", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша внезапно выступила против Украины.