"Мы сделали все правильно" – освобожденный моряк Опрыско на встрече с Порошенко

Освобожденный из российского плена моряк Андрей Опрыско сделал мощное заявление на встрече с пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Глава "Европейской солидарности" посетил украинцев в военном госпитале в среду, 11 сентября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Тело в тюрьме, а дух был свободный. Мы знали, что нас дома ждут. Мы знали, что правы, что правильно поступили. Все, как один, решили продолжать службу. Море, оно затягивает навсегда. Два слова: "Мы победим!" В этом нет никакого сомнения. За нами правда, за нами Бог. Мы обязательно победим!" – сказал Опрыско.

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Моряк Опрыско сделал мощное заявление на встрече с Порошенко Скриншот из видео

Отметим, ранее Порошенко посетил освобожденных политзаключенных. Крымчанин Владимир Балух на встрече говорил о том, что Украина не должна при обмене пленными пренебрегать национальными интересами.

Пятый президент также провел встречу с журналистом Романом Сущенко, который вернулся из России. Он трогательно вспомнил о письмах, которые получал из плена.

Как писал OBOZREVATEL, Украина и Россия провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве. Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных. Последних в результате длительных переговоров помиловал своим указом президент РФ Владимир Путин.

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