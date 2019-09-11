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11 сентября • обновлено в 22:08
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"Мы сделали все правильно" – освобожденный моряк Опрыско на встрече с Порошенко

8.1т Читать материал на украинском

Освобожденный из российского плена моряк Андрей Опрыско сделал мощное заявление на встрече с пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Глава "Европейской солидарности" посетил украинцев в военном госпитале в среду, 11 сентября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Тело в тюрьме, а дух был свободный. Мы знали, что нас дома ждут. Мы знали, что правы, что правильно поступили. Все, как один, решили продолжать службу. Море, оно затягивает навсегда. Два слова: "Мы победим!" В этом нет никакого сомнения. За нами правда, за нами Бог. Мы обязательно победим!" – сказал Опрыско.

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Моряк Опрыско сделал мощное заявление на встрече с Порошенко

Моряк Опрыско сделал мощное заявление на встрече с Порошенко

Скриншот из видео

Отметим, ранее Порошенко посетил освобожденных политзаключенных. Крымчанин Владимир Балух на встрече говорил о том, что Украина не должна при обмене пленными пренебрегать национальными интересами.

Пятый президент также провел встречу с журналистом Романом Сущенко, который вернулся из России. Он трогательно вспомнил о письмах, которые получал из плена.

Как писал OBOZREVATEL, Украина и Россия провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве. Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных. Последних в результате длительных переговоров помиловал своим указом президент РФ Владимир Путин.

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Тема
Обмен пленными
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
пленные моряки
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Комментарии
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ttt ta
ttt ta
Кто-нибудь спросил у порося, зачем тот вводил военное положение?
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1
0
Вальчук Вячеслав
Вальчук Вячеслав
ttt ta, ttt-ta на куя ttt tы забиваешь голову ерундой, на ночь глядя.
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0
0
Serov Oleg
Serov Oleg
рассказал бы,как обдристали свои лоханки с трюмов до палуб...
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3
0
Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Как засс-х котят за шкирку и к пирсу. Мордой в дерьмо. Пусть знают где место. Вот и "подвигу", который "всё правильно", конец.
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2
5
Иванович Юрий
Иванович Юрий
Нагульнов Макар, ну шо ты кудахчешь, как Лушка? Жалки ты трасвестит, подойди к зеркалу, поправь макияж и успокойся.
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2
0

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