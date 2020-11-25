Вступление к книге "Как победить Россию в войне будущего"

Прошлое и настоящее — наши средства, только будущее — наша цель.

Блез Паскаль,

французский математик, философ, писатель

Вероятно, вы будете удивлены, что я начинаю свою книгу с обращения к образу того, кто запомнился миру несусветным позером, эгоцентристом, а также приверженностью к звонким, порой вычурным тирадам. Неисправимый поклонник орнаментального стиля, он искренне прислушивался исключительно к отзвукам собственных высказываний. Да-да, я об Уинстоне Черчилле. Право, он близок мне не только склонностью к самоиронии, но и острым ощущением свободы — в широком смысле этого понятия.

Несмотря на самолюбование и кажущуюся черствость ко всему окружающему миру, этот невозмутимый британский политик действительно жаждал свободы для всех и, прежде всего, для британской нации. Иначе никогда не пошел бы на сделку с самим собой: не любя американцев, до святости культивируя свои собственные привычки, в том числе особую страсть к роскоши и комфорту, наконец, презирая раболепие, он стал обхаживать американских лидеров с такой тщательностью, что, по словам Томаса Рикса, "коллеги [Черчилля] содрогались от отвращения". Но он был движим высокой целью — вынудить США полностью включиться во Вторую мировую войну и, таким образом, переложив часть груза войны на Штаты, спасти Британию от непредсказуемой схватки один на один с нацистской Германией Гитлера.

Чего только стоит его поездка к президенту США Франклину Рузвельту в конце 1941 года! Целых две недели он обхаживал Рузвельта и его прозорливого помощника Гарри Гопкинса, пренебрегая своими ощущениями и желаниями. Обедая в их обществе, Черчилль лебезил и льстиво, как подданный, убеждал своих собеседников в необходимости военного союза. В американском Конгрессе он цитировал Линкольна и добился оваций, тонко связав красивыми фразами британцев и американцев в единое, неделимое целое. Апогеем красноречия британского премьер-министра стали его высокопарные высказывания о стремлении Королевства отстоять свободу человека — именно это жаждали слышать американцы.

Чему нас учит лукавый интеллектуал Туманного Альбиона? Тому, что, если пришло время отстоять свои ценности, пусть даже в борьбе с превосходящим противником, можно пожертвовать всем. И смысл здесь не в собственном жертвоприношении отдельно взятого политика, а в том, что именно базовые человеческие ценности являются главным приоритетом. Провозглашение такого утверждения требует адекватных действий, успех которых может быть достигнут разными способами, в том числе нелинейными, нетрадиционными, асимметричными.

Для Украины, столкнувшейся с непримиримым врагом украинской нации, к тому же сильным и зловеще беспринципным, выход один-единственный — отважно взять на себя функцию архитектора своего времени и приложить для реализации такого шага все возможные усилия.

Любой мало-мальски реалистичный анализ приведет к следующему выводу: битва в поле понятными традиционными способами — точно не наш стиль. Но для успешного конструирования будущего, для его настойчивого и уверенного формирования вместо реагирования на события с позиции слабого нам необходимо нечто необычное. Первостепенная задача интеллектуальной элиты страны — не только сформировать образ будущего, но и тщательно подготовить инструментарий для его встречи. Знания о нашем прошлом, наличие в генетической памяти страшных репрессий и беспощадной готовности к уничтожению ради доминирования — все это должно заставить нас подойти к созданию арсенала противодействия без сентиментальных церемоний.

Мы узрели такую возможность. Потенциал Украины позволяет выковать цепи сдерживания для самого рьяного агрессора. Просто нужно трудиться, не жалея сил. Как? Об этом я расскажу в данной книге.

Ваш Владимир Горбулин

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