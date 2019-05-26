"Мы разные": Гройсман отказался идти с Порошенко на выборы

Премьер-министр Владимир Гройсман пойдет на досрочные парламентские выборы самостоятельно со своей партией.

Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV. Гройсман отметил, что пятый президент Петр Порошенко предлагал ему совместный поход на выборы, которые назначены на 21 июля 2019 года.

"Я принял решение идти самостоятельно и это решение является для меня окончательным. Я считаю, что мы просто разные", – заявил премьер.

Владимир Гройсман Twitter Владимира Гройсмана

По словам Гройсмана, его партия Украинская стратегия будет состоять из молодых людей, которые при этом уже имеют определенный опыт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Гройсман объявил об отставке после резонансной инаугурационной речи новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что ему не стыдно за работу правительства, поэтому готов уйти досрочно. За отставку Кабмина еще должна проголосовать Верховная Рада.

Позже в эфире украинского ток-шоу премьер объяснил причину своего решения об отставке.

Также Гройсман представил свою партию.

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