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"Мы разные": Гройсман отказался идти с Порошенко на выборы

6.9тЧитать материал на украинском

Премьер-министр Владимир Гройсман пойдет на досрочные парламентские выборы самостоятельно со своей партией.

Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV. Гройсман отметил, что пятый президент Петр Порошенко предлагал ему совместный поход на выборы, которые назначены на 21 июля 2019 года.

"Я принял решение идти самостоятельно и это решение является для меня окончательным. Я считаю, что мы просто разные", – заявил премьер.

Владимир Гройсман

Владимир Гройсман

Twitter Владимира Гройсмана

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По словам Гройсмана, его партия Украинская стратегия будет состоять из молодых людей, которые при этом уже имеют определенный опыт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Владимир ГройсманПетр Порошенко
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
ой вэй..янитакаааяяа..
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Морозова Мария
Морозова Мария
Мoя иcкрeнняя 6лагодaрнoсть тoмy, кто покaзал мнe этoт чyдо-сайт http://difimas.com/m95az8 Пpocтo прoйдя пpостoй oпрoc пoлучилa почти полугодoвую зapплaту)) Пользуйтесь, пoкa eсть возможноcть=)
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Украинские политики такие принципиальные !!!
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