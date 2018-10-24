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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховної Ради УкраїниВсе статьи автора

''Мы построим Украину! С вашей помощью или без нее!''

6.2т

В 1982 году сенатор Джо Байден пригрозил премьер-министру Израиля Менахему Бегину сокращением американской помощи. Таков был ответ Бегина:

"Никогда не пугайте нас тем, что лишите помощи. Это не сработает. Я не тот еврей, у которого дрожат коленки. Я еврей, который горд историей своего народа, насчитывающей уже 3700 лет. Когда мы гибли в газовых камерах и печах, никто не пришел к нам на помощь. И также никто не помогал нам в нашем стремлении строить свое государство. Мы справились с этим сами и заплатили сполна. Мы боролись за свои идеалы. Мы умирали за них. И мы до сих пор придерживаемся этих принципов. Мы будем защищать их. И, если понадобится, снова погибнем за свои принципы. С вашей помощью или без нее."

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Я вспомнил это к тому, что нам пора выстраивать в обществе схожую идеологию. И мы должны избавиться от всех иллюзий. От иллюзий в доброго дядю Сэма и от еврооптимизма, избавиться от мысли, что наши проблемы - самые важные для наших западных партнеров. Избавиться от мифов о том, что они нам всегда будут помогать. Будут, но только в своих интересах и если это будет им выгодно. В любом другом случае они будут высказывать глубокую озабоченность и просто переживать за нас. Так уже было во время, когда Россия аннексировала Крым и вторглась на Донбасс.

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Пора осознать, что мы нужны только себе. Что наши проблемы - война, коррупция, спад экономики, трудовая миграция, демографический кризис и все остальное, мы будем преодолевать сами. Мы можем слушать советы. Мы должны учиться у тех, кто может дать нам знания, которые у нас отсутствуют. Мы будем использовать чужой опыт и привлекать специалистов. Но возрождать Украину нам придется самостоятельно. За нас это никто делать не станет. Мы живем в прагматичном мире. И если мы не в состоянии решить наши проблемы, то остальные не решат их за нас, а будут их использовать в своих интересах.

К сожалению слова западных политиков не всегда совпадают с их действиями. Почему? Потому, что они делают то, что выгодно их странам и избирателям. И мы должны действовать так же, делая лишь то, что усиляет Украину - экономически, политически, демократически или делает нас мощнее в военно-оборонном направлении.

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И мы должны стать полезными нашим западным партнерам. Именно полезными, но без ущерба или потерь для себя. Наоборот, мы должны во всем получать свои бенифиты. И строить Украину. Новую и прогрессивную. Строить, а не ждать, что ее кто-то нам выстроит. И если нас подталкивают к тому, что нам не выгодно, пугают чем-то, принуждают и пытаются убедить в том, что нам не нужно, то мы должны научиться отвечать в стиле Менахема Бегина: "Мы построим Украину! С вашей помощью или без нее!"

Самое главное не только это говорить, но и делать.

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Автор
Борислав БерезаБорислав Береза
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Борислава Березы
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Блестящий блог! Уважаю!
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Вы правы, но нам бы хоть несколько Менахемов Бегинов, а не всякой популистской грязи. Если бы П.Скоропадского избирали "зубожілі українці", то, во-первых, они бы его никогда не выбрали, а, во-вторых, ИМЕННО ПОЭТОМУ в 1918-м году буквально за полгода не были бы созданы все функционирующие государственные структуры. Думайте "зубожілі" кого вам надо выбирать, кто бы научил вас, КАК надо строить СВОЁ государство и КАК его ОБУСТРАИВАТЬ, чтобы вы перестали быть "зубожілими".
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Свавильный Николай, Нам бы хотя-бы одного Бегина!
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Лисовская Варвара
Лисовская Варвара
Яростно плюсую с одним но - по проклятым вопросам нужен, наконец, консенсус! Не возможно держать круговую борону, когда одна половина Масады бьет морды другой! Или пытается переломать через колено! Нравится - не нравится, но прийдется разбираться со следующими темами - 1 язык-мова 2 советское прошлое 3 имперское прошлое (и не только русскоимперское!) 4 русская культура (имперская-советская), как элемент малороссийской 5 малоросссы как таковые (полукровки, билингвы русско-украинские) 6 государственное устройство (унитарное,? федерация?) 7 маловыполнимая популистская Конституция 8 последствия войны - нестабильный, подорванный социум...Легче всего одеть вышиванку и орать "Чамодан-вакзал-запаребрик!".Тлько так страну мы прикончим!
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Лисовская Варвара, Язык - затасканый вопрос! Мы, студентами приехали в Словакию на 3 недели - студенческая делегация от вуза. Через две недели общались со словаками на их языке! Подымите, попробуйте в России поднять языковый вопрос - что с вами будет (!), и поделом! Вопрос государственного языка - пошлая провокация для идиотов!
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Лисовская Варвара, в ЕС вас не возьмут, а как отдельно взятые вы никаких экономических перспектив не имеете. Да и в ЕС не имеете. Примерно как Болгария - ещё один чемпион по вымиранию и разбеганию
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