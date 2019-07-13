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"Мы победим!": Порошенко поздравил Олега Сенцова с днем рождения

1.1т Читать материал на украинском

Лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил украинского режиссера, узника Кремля Олега Сенцова с днем рождения. Петр Порошенко пообещал, что приложит максимум усилий для освобождения всех пленников режима Путина.

Олег Сенцов

Олег Сенцов

"Дорогой Олег! Искренне поздравляю тебя с днем рождения. Спасибо за мужество и силу воли, ты должен знать, что мы продолжаем борьбу за твою свободу и освобождение.

17 июля во Страсбурге я встречаюсь с новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами, чтобы обсудить вопрос освобождения всех пленников Кремля из плена. А 18 июля Европарламент будет голосовать за резолюцию в отношении украинских политзаключенных путинского режима.

Знай, что весь свободнй мир поддерживает тебя! Мы победим!", – написал Петр Порошенко на своей странице в сети Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-советник Петра Порошенко, бывший посол Украины при Евросоюзе Константин Елисеев назвал визит пятого президента Украины в Европарламент мудрым решением.

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Тема
Украинские политзаключенные в России
Персоны
Петр Порошенко Олег Сенцов
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Николаев Олег
Николаев Олег
Пять лет Шоколадный обещал и продолжает. Скоро!
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
В качестве кого это он в Страсбурге встречи устраивает и кто его будет там слушать ? Петя, тебе мало побед ? Так победить, а правильнее будет сказать поиметь Украину, тут и Янукович отдыхает ! Хватит нам твоих побед, верни наворованное лучше, для нас больших побед не нужно !
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Пигин Макс
Пигин Макс
"Петр Порошенко пообещал, что приложит максимум усилий для освобождения всех пленников режима Путина." ---------------------------------- Пять лет он уже прилагал максимум усилий. Осталось ещё 15 лет неимоверных, нечеловеческих усилий, и Сенцов выйдет на свободу)))))))))))))))
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Пигин Макс, может пора Порошенко в поддержку террориста объявить голодовку? Вот была бы хохма
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