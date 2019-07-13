"Мы победим!": Порошенко поздравил Олега Сенцова с днем рождения

Лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил украинского режиссера, узника Кремля Олега Сенцова с днем рождения. Петр Порошенко пообещал, что приложит максимум усилий для освобождения всех пленников режима Путина.

Олег Сенцов

"Дорогой Олег! Искренне поздравляю тебя с днем рождения. Спасибо за мужество и силу воли, ты должен знать, что мы продолжаем борьбу за твою свободу и освобождение.

17 июля во Страсбурге я встречаюсь с новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами, чтобы обсудить вопрос освобождения всех пленников Кремля из плена. А 18 июля Европарламент будет голосовать за резолюцию в отношении украинских политзаключенных путинского режима.

Знай, что весь свободнй мир поддерживает тебя! Мы победим!", – написал Петр Порошенко на своей странице в сети Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-советник Петра Порошенко, бывший посол Украины при Евросоюзе Константин Елисеев назвал визит пятого президента Украины в Европарламент мудрым решением.

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