"Мы отрицаем!" В России разразились истерикой из-за иска Украины в Гааге

Россия отрицает наличие межгосударственного спора с Украиной по применению и толкованию международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом говорится в официальном заявлении Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, где уточняется, что 3-7 июня в Международном суде ООН в Гааге состоятся устные слушания.

"В ходе слушаний стороны представят аргументы относительно наличия у Суда юрисдикции для рассмотрения данного межгосударственного судебного дела. Мы отрицаем наличие спора между двумя странам по упомянутым конвенциям в принципе и намерены обосновать тот факт, что Украина недобросовестно пытается задействовать их механизмы разрешения споров для достижения политических целей", – сказано в сообщении.

В МИД РФ утверждают, что обвинения Киева якобы не имеют отношения ни к одной из конвенций. Российские представители собираются привести "иные юрисдикционные возражения". В частности, в ведомстве заявили, будто Украина не готова выполнить обязательные процессуальные условия, которые должны быть соблюдены до обращения в Международный суд ООН.

Иллюстрация. Международный суд ООН justicehub.org

"Украина не пыталась добросовестно решить возникшие с Россией разногласия посредством переговоров или арбитража. Она также проигнорировала необходимость предварительного обращения в Комитет по ликвидации расовой дискриминации, созданный в соответствии с Конвенцией 1965 г. в т.ч. для разрешения межгосударственных споров", – пожаловались в департаменте.

Россию на слушаниях будет представлять посол по особым поручениям МИД Дмитрий Лобач и уполномоченный по правам человека Георгий Лукьянцев.

Дмитрий Лобач mid.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

19 апреля 2018 года Международный суд ООН огласил несколько решений в деле по иску Украины против России.

Суд признал за собой юрисдикцию prima facie для рассмотрения данного дела.

Украина не предоставила достаточно доказательств финансирования Россией терроризма. Суд ООН согласился на введение мер по иску в части защиты национальных меньшинств в Крыму.

Обе страны обязали полностью выполнять все положения достигнутых в Минске договоренностей.

В январе 2019 года Украина передала в Гаагу замечания и позицию в ответ на возражения России об отсутствии у Суда ООН юрисдикции рассматривать межгосударственный спор.

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