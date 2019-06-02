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"Мы отрицаем!" В России разразились истерикой из-за иска Украины в Гааге

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Россия отрицает наличие межгосударственного спора с Украиной по применению и толкованию международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом говорится в официальном заявлении Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, где уточняется, что 3-7 июня в Международном суде ООН в Гааге состоятся устные слушания.

"В ходе слушаний стороны представят аргументы относительно наличия у Суда юрисдикции для рассмотрения данного межгосударственного судебного дела. Мы отрицаем наличие спора между двумя странам по упомянутым конвенциям в принципе и намерены обосновать тот факт, что Украина недобросовестно пытается задействовать их механизмы разрешения споров для достижения политических целей", – сказано в сообщении.

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В МИД РФ утверждают, что обвинения Киева якобы не имеют отношения ни к одной из конвенций. Российские представители собираются привести "иные юрисдикционные возражения". В частности, в ведомстве заявили, будто Украина не готова выполнить обязательные процессуальные условия, которые должны быть соблюдены до обращения в Международный суд ООН.

Иллюстрация. Международный суд ООН

Иллюстрация. Международный суд ООН

justicehub.org

"Украина не пыталась добросовестно решить возникшие с Россией разногласия посредством переговоров или арбитража. Она также проигнорировала необходимость предварительного обращения в Комитет по ликвидации расовой дискриминации, созданный в соответствии с Конвенцией 1965 г. в т.ч. для разрешения межгосударственных споров", – пожаловались в департаменте.

Россию на слушаниях будет представлять посол по особым поручениям МИД Дмитрий Лобач и уполномоченный по правам человека Георгий Лукьянцев.

Дмитрий Лобач

Дмитрий Лобач

mid.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 19 апреля 2018 года Международный суд ООН огласил несколько решений в деле по иску Украины против России.

  • Суд признал за собой юрисдикцию prima facie для рассмотрения данного дела.

  • Украина не предоставила достаточно доказательств финансирования Россией терроризма. Суд ООН согласился на введение мер по иску в части защиты национальных меньшинств в Крыму.

  • Обе страны обязали полностью выполнять все положения достигнутых в Минске договоренностей.

  • В январе 2019 года Украина передала в Гаагу замечания и позицию в ответ на возражения России об отсутствии у Суда ООН юрисдикции рассматривать межгосударственный спор.

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Темы
Российско-украинский конфликтАннексия КрымаВойна на Донбассе
Место
Россия
Теги
Международный уголовный суд в ГаагеМеждународный суд ООН
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