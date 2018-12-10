Мы окружены: названа главная цель Путина в Украине

Главная цель Путина — не уничтожить Украину, так как это невозможно, но сделать Украину своим сателлитом и не пустить ее в ЕС, НАТО. Для этого РФ окружила Украину со всех сторон.

Такое мнение выразил военный эксперт Центра Разумкова Николай Сунгуровский, передает "Апостроф". Он добавил, что путем обострения ситуации в Азовском море Путин хочет обрезать часть экспортного потенциала Украины.

"Это вызовет недовольство на тех предприятиях, которые работают в Мариуполе. То есть речь идет о нагнетании внутренне-политической ситуации в данном регионе и внутри Украины в целом. Это и есть тактика его действий — давление не только внешнее, но и изнутри. Почему именно так он действует? Он видит слабые места у противника и пытается достаточно рационально распределить ресурсы", — отметил Сунгуровский.

"У него на границе с Украиной стоит группировка в 80 тысяч человек, также есть группировка в Крыму, в Приднестровье. Если нужно, проснутся те спящие ячейки, которые имеются внутри Украины, также есть граница с Беларусью. Мы окружены со всех сторон. Если кто-то сомневаются, что Беларусь может поддержать такие действия, то я более чем уверен: это будет первый подарок Путину. Там почва уже подготовлена, и Лукашенко особо ему не мешает", — добавил эксперт.

По словам Сунгуровского, добиться своей цели Путин может, либо завоевав Украину полностью, либо подчинив своим целям, подчинив политическое руководство, в результате чего вся политика будет направлена в пользу РФ.

Он добавил, что провоцировать Путина совершенно не нужно, он сам себя "спровоцирует", если только ему это будет необходимо.

Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер Виталий Портников заявил, что Путин пошел на обострение ситуации вокруг Азовского моря, чтобы закрепить за РФ аннексированный Крым и отбить у украинских моряков желание ходить через Керченский пролив.