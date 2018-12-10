МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Мы окружены: названа главная цель Путина в Украине

2.1тЧитать материал на украинском

Главная цель Путина — не уничтожить Украину, так как это невозможно, но сделать Украину своим сателлитом и не пустить ее в ЕС, НАТО. Для этого РФ окружила Украину со всех сторон.

Такое мнение выразил военный эксперт Центра Разумкова Николай Сунгуровский, передает "Апостроф". Он добавил, что путем обострения ситуации в Азовском море Путин хочет обрезать часть экспортного потенциала Украины.

"Это вызовет недовольство на тех предприятиях, которые работают в Мариуполе. То есть речь идет о нагнетании внутренне-политической ситуации в данном регионе и внутри Украины в целом. Это и есть тактика его действий — давление не только внешнее, но и изнутри. Почему именно так он действует? Он видит слабые места у противника и пытается достаточно рационально распределить ресурсы", — отметил Сунгуровский.

Новости
На росТВ пригрозили ''отжать'' у Украины Азовское море

"У него на границе с Украиной стоит группировка в 80 тысяч человек, также есть группировка в Крыму, в Приднестровье. Если нужно, проснутся те спящие ячейки, которые имеются внутри Украины, также есть граница с Беларусью. Мы окружены со всех сторон. Если кто-то сомневаются, что Беларусь может поддержать такие действия, то я более чем уверен: это будет первый подарок Путину. Там почва уже подготовлена, и Лукашенко особо ему не мешает", — добавил эксперт.

По словам Сунгуровского, добиться своей цели Путин может, либо завоевав Украину полностью, либо подчинив своим целям, подчинив политическое руководство, в результате чего вся политика будет направлена в пользу РФ.

Он добавил, что провоцировать Путина совершенно не нужно, он сам себя "спровоцирует", если только ему это будет необходимо.

Путин

Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер Виталий Портников заявил, что Путин пошел на обострение ситуации вокруг Азовского моря, чтобы закрепить за РФ аннексированный Крым и отбить у украинских моряков желание ходить через Керченский пролив.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир ПутинНиколай Сунгуровский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
9
24
Смешно
3
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Круглов Александр
Круглов Александр
27 прошедших лет ясно доказали: Украина - ничто без России, нищее гуляй - поле, где царит вечный бардак, нищета, война и нацизм.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Воронов Евгений
Воронов Евгений
Для этого Путин окружил Украину со всех сторон. \ Особенно со стороны Польши, Венгрии и Румынии \ Побольше таких эгспердов на Украину, так перемогнут )))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наши блоги