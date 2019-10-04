"Мы не защитим всех": часть участников боевых действий лишат льгот

Статус участника боевых действий должны получать не все служащие, побывавшие на фронте, а льготы необходимо предоставлять только тем, которые что-то потеряли на войне. При этом, если человек сознательно пошел на контрактную службу – то это был его выбор.

Так об "инновационном подходе в реформировании системы социальной защиты участников боевых действий" АрмияInform рассказала председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат от партии "Слуга народа" Галина Третьякова.

В частности, она отметила, что прежде всего необходимо провести аудит государства в целом, а именно льгот и социальных выплат, которые сейчас получают военнослужащие. Также необходимо пересмотреть перечень льготников.

Участник боевых действий 5 канал

"Если это был контракт, и человек сознательно шел на получение высокого денежного обеспечения, продавал свою наемную силу для того, чтобы защищать страну, – это был его выбор и только так", – подчеркнула Третьякова.

По ее словам следует различать реальных льготников и "так называемых", которые находились на войне "два-три дня и даже не были "на нуле", однако имеют статус УБД и требует соответствующей соцзащиты наравне с теми, кто воевал".

Нардеп считает, что пожизненное содержание государством всех УБД грозит тотальной бедностью и задержкой в развитии общества.

Третьякова отметила, что "нормальное денежное обеспечение контрактника в наших реалиях" – 1000 грн в день, однако не для всех.

"Поймите, мы не защитим всех. Человек сознательно идет на военную службу не для того, например, чтобы получить жилье. Мы должны изменить конструкт. То, что есть сейчас, – советское, которое надо изменить на европейское цивилизованное. Повторяю: защищать следует только тех, кто что-то потерял на войне", – акцентировала нардеп.

По ее словам, "надо концентрировать ресурсы на тех, кому они наиболее необходимы, а не раздавать всем по прожиточному минимуму, ничего не гарантируя. Самое обидное, что раздаем, в том числе и тем, кто права на это не имеет, а "корочки" получил".

Третьякова считает систему, которая существует сейчас "советской" и ее необходимо менять на европейскую цивилизованную.

"Мы должны изменить бюджет проедания, который на две трети, если не на три четверти состоит из социальных выплат", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в партии "Европейская солидарность" заявление Третьяковой о намерении сократить количество участников УБД и обрезать льготы ветеранам войны назвали политическим цинизмом.

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