"Мы - не Россия": Украина обратилась к Беларуси

Украина будет способствовать контактам Беларуси с Западом, если поступит такое обращение.

"Если будет обращение, мы можем способствовать контактам Беларуси с иностранными партнерами, хотя мне кажется, что Минск имеет развитую сеть посольств и хорошо коммуницирует без посредников. Мы же не вмешиваемся ни во внешнюю, ни во внутреннюю политику Беларуси", - отметил в интервью OBOZREVATEL заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднарь.

По его словам, Киев абсолютно открыт для помощи и содействия, но вмешиваться и давать советы не намерен.

"Беларусь - самостоятельное государство. А мы - не Россия, чтобы кому-то указывать. У нас есть несколько форматов, например мы совместно участвуем в реализации Инициативы ЕС "Восточное партнерство", есть совместная программа по развитию границы "Украина-Польша-Беларусь". Мы абсолютно открыты для помощи и содействия, но вмешиваться и давать советы не намерены. Беларусь - самостоятельное государство. А мы - не Россия, чтобы кому-то указывать", - подытожил Боднарь.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Александр Лукашенко высказался о войне в Украине.