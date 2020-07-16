Мы не можем советоваться с недругами и врагами, – Кравчук предостерег власть

Ни при каких условиях нельзя допустить ситуации, чтобы Украина советовалась с недругами и врагами.

Об этом предостерег первый президент Украины Леонид Кравчук в своем выступлении на торжественном заседании Верховной Рады по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

Кравчук отметил, что никто не может вмешиваться во внутренние дела Украины.

"Мы не имеем права, имея большую историю, великий народ, большую свободу и большую силу, даже думать о том, чтобы кто-то выполнял по отношению к нам роль училок или вмешивался в наши внутренние дела. И не имеет значения, на Западе ли это или на Востоке", – сказал Кравчук.

По его словам, ни при каких условиях нельзя допустить ситуации, чтобы "советоваться с недругами и врагами".

"Единственное, чего мы не можем никогда и ни при каких условиях допустить, - советоваться с недругами и врагами. Потому что это унижает нас и делает, извините, каждого из тех, кто это допускает, ничтожным, мелким и очень маленьким", – подчеркнул первый президент.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, первый президент Украины Леонид Кравчук раскритиковал поведение народных депутатов, призвав остановить разжигание вражды в обществе.