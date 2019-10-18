"Мы не можем поддержать!" Тимошенко раскритиковала проект бюджета

Предложенный властью проект бюджета на следующий год сохраняет старые подходы к формированию жизни страны.

Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко с трибуны парламента. Она отметила, что из-за этого партия не поддержала такую его редакцию (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Бюджет на следующий год – ключевая стратегия жизни страны. От всех органов власти люди ожидали фундаментальных изменений, но то, что мы предлагаем, сохраняет старые подходы", – сказала она.

Команда "Батькивщины", отметила Тимошенко, предлагала учесть несколько важных вещей. Прежде всего надо принять закон о деофшоризации.

Юлия Тимошенко

"Мы вместе с ЕС отработали идеальную модель, где никто не сможет работать с оффшорами. В первый год плюс 67 млрд грн в доходную часть. Достаточно недели, чтобы это сделать. Но это не учтено", – сказала политик.

В бюджете отсутствует увеличение доходов от легализации потоков товаров через таможню, другого подхода детенизации с точки зрения новой налоговой системы, нет никаких шагов по инвестиционной политике, отсутствует новая политика в здравоохранении, а минимальный прожиточный уровень в государственной смете не учтен даже для пенсий и зарплат, добавила парламентарий.

Кроме того, отметила Тимошенко, в бюджете имеется старая система тарифов, уменьшение субсидий.

"Такую редакцию мы не можем поддержать. Мы дали полное изложение по доходам и расходам, как сделать прагматичный бюджет. Давайте сделаем другой реальный бюджет. Мы готовы сотрудничать", – подытожила политик.

Как писал OBOZREVATEL, Верховная Рада в пятницу, 18 октября, в первом чтении приняла проект бюджета на 2020 год. Законопроект поддержали 255 народных депутатов, из них 235 – от "Слуги народа"

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