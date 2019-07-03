"Мы не крепостные!" В партии Смешко разгорелся конфликт

Внутри партии "Сила и Честь" назрел конфликт из-за манерного поведения его лидера Игоря Смешко и игнорирования им демократических ценностей.

Об этом сообщает "Страна". Отмечается, что в распоряжение издания попало закрытое заявление давнего соратника Смешко, главы контрольно-ревизионной комиссии партии Николая Обихода, в котором и вскрылась вся подноготная противоречий в политсиле.

Так, кандидат в депутаты подтвердил, что уже подал его руководству партии, однако отказался комментировать ситуацию из-за нежелания публично показывать конфликт.

Обиход и Смешко Страна

Так, в заявлении он обвинил Смешко в игнорировании принципов демократии, отрыве от однопартийцев и намерении переделать партию под себя.

"Вместо задекларированного демократического пути развития в партии начаты и происходят деструктивные процессы. Так, странные личности в окружении лидера партии ориентируют его на совершение разрушительных шагов в партийном строительстве. В частности, для региональных организаций готовится авантюра с заменой недемократическим путем и в нарушение устава партии, их руководителей, который были избраны на демократических партийных выборах", – сказано в документе.

Обиход предупредил Смешко о том, что последствия его политики грозят расколом между центром и региональными парторганизациями. Он обратил внимание, что лидер "Силы и Чести" существенно изменил манеру своего поведения.

“Нормой для него становится игнорирование внутрипартийной демократии, нетерпимость к другому мнению и публичные проявления нездорового самолюбия при столкновении с любой критикой. Члены партии обеспокоены появлением у лидера признаков нарциссизма и мессианства, чем пользуются случайные в партии люди”, – написал Обиход.

Партия "Сила и честь" YouTube

От назвал стиль общения Смешко “фейсбучно-телевизионным и келейно-кабинетным".

“Для меня является очевидным намерение Смешко вместо предполагаемого партийным уставом коллективного руководства внедрить в партии отношения образца “Барин - крепостные”. Я против перерождения партии на основе заимствованных из застойного компартийного прошлого полувековой давности принципов “всеобщего одобрямса” и “чего изволите”, – возмутился Обиход.

В связи в этим он заявил о выходе с политсилы, что подтверждается данными Госреестра политических партий.

Игорь Смешко 112 Украина

Примечательно, что Обиход и Смешко – сооснователи общественной организации, с которой и взяла свое начало "Сила и Честь". В партии допускают, что Смешко мог отойти от старого окружения и переориентироваться на новые группы влияния, в результате чего его друзья по партии просто обиделись.

В то же время, в "Силе и Чести" также высказали мнение, что дело в самом Обиходе, который не смог найти свое место в партии.

Как писал OBOZREVATEL, в партийных списках Смешко были замечены коррупционеры и кучмисты.

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