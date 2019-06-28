Мы не дадим закрыть больницы – Тимошенко

В новом парламенте мы будем добиваться принятия разработанных и подготовленных "Батьківщиною" законопроектов о введении страховой медицины. Ведь в Конституции прописано, что каждый украинец имеет право на медицинское обслуживание и страхование.

Об этом Юлия Тимошенко заявила во время рабочей поездки в Германовку, куда она приехала, чтобы собственными глазами увидеть, что делается с больницами и защитить отделение районной больницы Обуховского района, сообщает пресс-служба политсилы.

Лидер "Батьківщини" констатировала, что в результате непрофессиональных действий в области медицины за 5 лет в стране закрыли почти 500 больниц, 32 тыс. врачей и медицинских работников уволено.

Юлия Тимошенко заверила, она и ее команда будут делать все для того, чтобы в стране не закрывались медицинские учреждения. Так, прежде всего нужно ввести медицинское страхование.

Пресс-служба ВО "Батьківщина"

Политик напомнила, что обязательное медицинское страхование существует в большинстве стран мира.

"Она дает возможность тем, кто работает, получать страховку от работодателей, а те, кто не работает (пенсионеры, несовершеннолетние, безработные) – страховка за счет государства", – пояснила она.

Глава партии убеждена, что если мы не введем страховую медицину, мы будем постоянно терять больницы, ФАПы и врачей, которые имеют зарплату в 5-7 раз меньше, чем в Польше, и которые будут выезжать за границу.

Пресс-служба ВО "Батьківщина"

Сегодняшняя медицинская реформа – это не реформа, а уничтожение остатков медицины, убеждена Юлия Тимошенко.

В частности, на врачей первого звена (семейные) "навесили" 2 тыс. пациентов и им сложно всех их обслужить, на врачей второго звена (специализированных) не предусмотрено финансирование, а в третьем звене (санаторно-курортное лечение) санатории превращают в отеле или закрывают .

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!