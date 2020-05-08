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9 мая • обновлено в 00:26
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"Мы не были командой": Гройсман рассказал, как попал во власть

1.5т
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Экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман никогда не принадлежал к ближайшему кругу экс-президента Петра Порошенко.

Об этом Гройсман рассказал во время Facebook-эфира на OBOZREVATEL. "Все считали, что я принадлежал к ближайшему кругу Петра Алексеевича. Нет, я не принадлежал к ближайшему кругу. Мы работали вместе. Стали ли мы командой? Нет", – заявил он.

В этом контексте он сообщил, что в правительстве оказался благодаря Арсению Яценюку, а не Петру Порошенко. "Я пришел в правительство в 2014 году по предложению Арсения Яценюка, премьер-министра страны. Именно он меня позвал в правительство, и Петр Алексеевич не имел к этому никакого отношения", – подчеркнул политик.

Во время избирательной кампании 2014 года Порошенко предложил Гройсману войти в список "Блока Петра Порошенко". "Конечно, я ответил "да", я был абсолютно готов работать на результат. Мне не было ничего ни обещано, ни сказано, что я буду спикером или премьер-министром", – рассказал он.

Затем от Порошенко последовало предложение должности председателя Верховной Рады, которое Гройсман принял. Но часть фракции "БПП" создавала проблемы при принятии важных решений.

Петр Порошенко, Владимир Гройсман

Петр Порошенко, Владимир Гройсман

24 Канал

"К большому сожалению, определенная часть фракции Петра Алексеевича, возможно, выполняла какие-то другие функции. Да, была большая часть "Блока Петра Порошенко", которая поддерживала, помогала, за что я ей очень благодарен. Но была часть, которая получила команду – за это мы не голосуем, – а ты с этим что хочешь, то и делай. А тебе надо финансировать зарплаты, пенсии и так далее", – сказал политик.

Свое решение участвовать в парламентских выборах не с "Блоком Петра Порошенко", а с собственной политической силой Гройсман не счел предательством. "Никакого предательства быть не могло. О том, что я отдельно пойду на выборы с командой единомышленников, я сказал за несколько лет до избирательной кампании", – заявил он.

Как писал OBOZREVATEL, после проигрыша на парламентских выборах 2019 года Владимир Гройсман заявил, что на должности главы государства Порошенко заботился о собственных интересах, а не о гражданах.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Новости ObozTV Эксклюзив
Персоны
Владимир Гройсман Петр Порошенко
Место
Украина
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