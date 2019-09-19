"Мы не бараны!" В Раде разгорелся скандал из-за закона о прослушке нардепов

На пленарном заседании в четверг, 19 сентября, разгорелся скандал из-за голосования за законопроект, который позволит проводить обыски и прослушивать народных депутатов без разрешения Верховной Рады.

Так, парламентарии начали голосовать и в этот момент стало известно, что вопрос сняли с рассмотрения из-за нарушения регламента. Однако на момент, когда Разумков призвал остановить голосование, некоторые депутаты уже успели сделать выбор.

Как оказалось, выступили не все желающие. После речи еще одного нардепа голосование вновь возобновили.

В Раде разгорелся скандал из-за закона о прослушке Гордон

"Остановите!" – во второй раз крикнул Разумков. На табло же уже показали, что законопроект поддержали 196 нардепов. В сессионном зале разгорелся спор.

Спикер подчеркнул, что прекратил голосование до того, как оно состоялось. Из зала под аплодисменты прозвучало "Ганьба!"

"Я остановил до того, как закончился отсчет, почему этого не сделала "Рада" – непонятно", - возмутился Разумков.

"В зале сидят не бараны! Если кто-то хочет контролировать нас, сидя в каком-то кабинете, этого не будет", – взорвался за трибуной Игорь Гузь от группы "За майбутнє".

Далее выступил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"У нас не 16 января! Не позволим ломать парламент через колено, хотят взять всю власть, сломать любого человека, чья позиция не нравится. Не пропустим 16 января!" – возмутился он.

В результате спикер поставил на голосование предложение вернуть проект закона в профильный комитет на доработку. Монобольшинство проголосовало за повторное второе чтение. "За" выступили 242 депутата.

Отметим, проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства" №1009 от 29.08.2019 внес президент Владимир Зеленский.

Документ позволяет Национальному антикоррупционному бюро и Государственному бюро расследований самостоятельно осуществлять снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий.

То есть, НАБУ и ГБР смогут проводить обыски в домах или в авто у нардепа, осматривать его личные вещи и багаж. Правоохранители получат доступ к переписке, телефонным разговорам и другой корреспонденции народных избранников. Еще НАБУ сможет нанимать негласных штатных работников.

Также из Уголовного процессуального кодекса изымаются так называемые "правки Лозового", которые были приняты в 2017 году, о порядке исчисления и продления сроков досудебного расследования, назначения и проведения экспертизы, возможности обжалования уведомления о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее монобольшинство в Верховной Раде Украины проголосовало во втором чтении за основу и в целом за законопроект №1032, предусматривающий первоочередные меры по реформе органов прокуратуры.

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