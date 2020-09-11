"Мы начинаем дипломатическую войну". Обыск посла Украины в Беларуси попал на видео

Во время возвращения в Минск автомобиль посла Украины в Беларуси Игоря Кизима осмотрели белорусские пограничники.

Пограничный комитет Республики Беларусь разместил соответствующее видео в Telegram-канале. Такие действия являются нарушением Венской конвенции, гарантирующей неприкосновенность багажа дипломата.

"Господин посол, в соответствии с белорусским законодательством, на нас возложена обязанность пограничного контроля, в том числе и досмотр автомобиля", – сказал пограничник.

Кизим сообщил представителю белорусской погранслужбы, что дипломатический багаж не подлежит досмотру.

Пограничник заявил, что не будет этого делать, а "просто предлагает открыть заднюю дверь".

Украинский дипломат таки открыл багажник, но предупредил белоруса, что обратится с нотой протеста.

"Завтра вам будут звонить очень много людей... Вы сейчас делаете очень плохой шаг, я вам сразу говорю. Я буду писать завтра ноту, я в понедельник буду на работе. Теперь следующее. Ваш посол, когда будет ехать сюда... Мы начинаем дипломатическую войну, вы хотите этого?" – спросил Кизим.

Позже Пограничный комитет написал, что пограничники не досматривали автомобиль и багаж посла, а провели всего лишь осмотр транспортного средства.

"Таким образом, нормы Венских конвенций 1961 и 1963 годов о дипломатических и консульских сношениях, исключающие досмотр личного багажа дипломатических агентов и консульских должностных лиц и членов их семей, нарушены не были”, – сообщили в комитете.

В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях средства передвижения дипломатического представительства имеют иммунитет от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий.

Как сообщило Радио Свобода, Кизим направил в Министерство иностранных дел Беларуси ноту в связи с нарушением Венской конвенции.

Белорусские пограничники заявили, что не нарушили Венскую конвенцию. Telegram Пограничного комитета Беларуси

Как сообщал OBOZREVATEL, министерство иностранных дел Украины вызвало украинского посла в Беларуси Игоря Кизима в Киев, чтобы провести консультации и оценить перспективы отношений между странами.