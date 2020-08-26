Мы наблюдаем за первой мировой биологической войной, – Данилов

Кирилл Лютый Политика 17:55, 26.08.2020 Обновлено: 18:47, 26.08.2020

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что в сейчас в мире ведется биологическая война.

Об этом он заявил в среду, 26 августа, в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным послом Финляндии в Украине Пайви Лайне, передает пресс-служба СНБО.

По словам Данилова, "кибернетическая и биологическая угрозы становятся страшнее и опаснее даже чем ядерное оружие".

"Сегодня мы наблюдаем за первой мировой биологической войной, последствия которой ощущает весь мир", – заявил он.

Секретарь СНБО подчеркнул важность объединения усилий государств-партнеров в противодействии этим угрозам.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Данилов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский знал об опасности эпидемии коронавируса еще в январе 2020 года.

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