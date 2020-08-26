Мы наблюдаем за первой мировой биологической войной, – Данилов

Александр Данилов. Фото Офиса президента
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что в сейчас в мире ведется биологическая война.
Об этом он заявил в среду, 26 августа, в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным послом Финляндии в Украине Пайви Лайне, передает пресс-служба СНБО.
По словам Данилова, "кибернетическая и биологическая угрозы становятся страшнее и опаснее даже за ядерное оружие".
"Сегодня мы наблюдаем за первой мировой биологической войной, последствия которой ощущает весь мир", – заявил он.
Секретарь СНБО подчеркнул важность объединения усилий государств-партнеров в противодействии этим угрозам.
Как писал OBOZREVATEL, ранее Данилов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский знал об опасности эпидемии коронавируса еще в январе 2020 года.
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