"Мы можем взорваться": Бессмертный предупредил Зеленского о новом Майдане

Президент Украины Владимир Зеленский, придерживаясь нынешней стратегии поведения, рискует покинуть свой пост досрочно.

Об этом заявил в эфире ObozTV экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный. По его мнению, новый Майдан может произойти уже в 2020 году.

Бессмертный поставил под сомнение рейтинг поддержки президента в 73%: "Во-первых, надо стратифицировать цифру 73%. Все прекрасно понимают, что там больше 40% против Порошенко, а не за Зеленского. Потому давайте ее опустим до 30%. А что сейчас из этих 30% осталось?"

Также дипломат раскритиковал мирные инициативы Зеленского относительно отвода войск и выразил убеждение, что президент действует в одностороннем порядке в угоду Кремлю.

"Надо понимать, что дорогой, которой он идет, он не только не достигнет мира, но и не досидит свою каденцию. Уже очевидно, что президент Зеленский движется против настроений общества. Этого делать нельзя. С точки зрения нынешней динамики, мы весну переживем. Осенью мы можем взорваться так, что никто не осознает", – считает он.

"Нафтогаз" на 14% поднял цены. Пока что общество это проглотило. В сентябре понизили на 2%, сейчас подняли на 14%. Для чего тогда делали эту глупость?.. Весной люди будут спасать себя, обеспечивать выживание на осень, сажать картофель, делать что-то, что бы их сохранило. А осенью, когда будет ясно, что не хватает, ситуация взорвется, и это понятно", – подчеркнул он.

По мнению Бессмертного, Зеленский может спасти ситуацию, если сосредоточится на изменениях системы государственного управления: "Это экономические вещи, которые бы цементировали общество, дали возможность ему двигаться. Людям много не надо – увидеть, что немножко выросла зарплата, появилось рабочее место, детям есть где в детсад идти. Это простые вещи, чтобы люди увидели, что движутся куда-то".

"А просто быть на сцене и людей смешить или проделками Богдана, или пранкерами – это очень опасно. Когда люди начинают смеяться над властью – это конец. Смех наступил очень быстро. Это опасно. В зал Рады начали заходить в масках клоунов, и это стало в принципе допустимым, потому что для этого надо иметь определенную моральную планку. Такие вещи свидетельствуют о глубоких серьезных проблемах, и недооценивать это нельзя", – заявил дипломат.

tvc.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Роман Бессмертный заявил, что у Владимира Зеленского нет "ни плана "А", ни плана "Б" по урегулированию ситуации на Донбассе.

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