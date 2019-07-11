"Мы из украинского Севастополя, россияне – со скамьи подсудимых в Гааге": Порошенко предложил Кремлю свой телемост

России не удалось достичь военного успеха на Донбассе и захватить всю Украину, поэтому она пытается реализовать другой план – через "пятую колонну" в украинском парламенте. Партия "Европейская солидарность" идет в Верховную Раду, чтобы дать отпор планам Кремля.

Об этом заявил лидер политсилы, пятый президент Украины Петр Порошенко во время выступления перед сторонниками на митинге в Ужгороде, информирует пресс-служба "ЕС".

По его словам, Кремль и "пятая колонна" работают в унисон. Россия откровенно, деньгами поддерживает "Оппозиционная платформу", о чем свидетельствует очередная поездка их "гнезда" 10 июля в Москву, отметил пятый президент.

Партия "ЕС" Пресс-служба "ЕС"

"Наши условия очень просты. Освободите украинскую землю. Уберите оккупационные войска. Прекратите убивать украинцев. Освободите Крым. И далее – телемост. Мы – из Симферополя или Бахчисарая, они – из Гааги, где их будут судить. И это будет смотреть вся Украина и весь мир", – убежден Порошенко.

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Лидер партии "ЕС" заявил, что пророссийские силы хотят "проползти" в парламент, создать антиукраинскую коалицию, через нее пройти в правительство, а там старательно выполнять указания Кремля. Политик уверен, что они думают, что таким образом захватят Украину.

"Им не удалось сломать фронт. И сейчас они хотят высадиться под куполом Верховной Рады и оттуда захватить всю Украину. Потому что Донбасс им не нужен и Крым им не нужен. Им нужна вся Украина – включая Киев, Львов и Ужгород. Не выйдет! "Парламентский спецназ" "Европейской солидарности" не позволит "пятой колонне" Кремля управлять Украиной", – подчеркнул Порошенко.

Петр Порошенко Пресс-служба "ЕС"

Партия "ЕС" Пресс-служба "ЕС"

Партия "ЕС" Пресс-служба "ЕС"

Он также отметил, что по данным последних социологических исследований, "Европейская солидарность" – единственная политическая сила из демократического проукраинского лагеря, которая уверенно преодолевает проходной барьер и входит в тройку лидеров гонки. Каждый потерянный процент голосов, отданных за непроходные партии, добавит депутатских мандатов пророссийским силам, добавил лидер политсилы.

Порошенко призвал украинцев не потерять свое избирательное право и поддержать "Европейскую солидарность".

Как сообщал OBOZREVATEL, программа партии Порошенко предполагает, что к 2023 году украинское законодательство будет адаптировано к стандартам ЕС.

Пятый президент Украины заявил, что для того, чтобы уничтожить врагов, "пятую колонну" Путина, на парламентских выборах необходимо проголосовать за партию "ЕС".

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