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"Мы их выбросим?" Гриценко заступился за украинцев с двумя паспортами

1.6тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко выступает за проведение общенациональной дискуссии о двойном гражданстве в Украине.

Свою позицию он озвучил, выступая в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Скриншот видео

"Есть зафиксированная в Конституции норма о запрете двойного гражданства — есть реальная жизнь. Мы знаем, никто не знает сколько, но сотни тысяч людей имеют другие паспорта по разным причинам. Мы их выбросим? Я считаю, что это неправильно. И надо провести эту дискуссию", — сказал Гриценко.

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Кроме того, политик уверен, что особое внимание следует уделить возможности предоставления украинского гражданства, сохранения украинских паспортов представителям украинской диаспоры. Ведь многие из них, подчеркивает кандидат в президенты, искренне заботятся об Украине не только словом, но и через дипломатию их государств и экономическую помощь.

"Нам надо стать ядром для того, чтобы к нам возвращались физически, чтобы к нам приходили инвестиции, а не мы всех отпугивали какими-то запретами, такими процедурами. Я за это", — подытожил Гриценко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Анатолий Гриценко
Место
Украина
Тег
Гражданская позиция
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Moreno Carolyn
Moreno Carolyn
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Валевич Борис
Валевич Борис
Скоро он для избирателей танцевать будет на сценах ........... Толик хватит ты и так уже развел много лохов
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