"Мы их выбросим?" Гриценко заступился за украинцев с двумя паспортами

Кандидат в президенты, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко выступает за проведение общенациональной дискуссии о двойном гражданстве в Украине.

Свою позицию он озвучил, выступая в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Анатолий Гриценко Скриншот видео

"Есть зафиксированная в Конституции норма о запрете двойного гражданства — есть реальная жизнь. Мы знаем, никто не знает сколько, но сотни тысяч людей имеют другие паспорта по разным причинам. Мы их выбросим? Я считаю, что это неправильно. И надо провести эту дискуссию", — сказал Гриценко.

Кроме того, политик уверен, что особое внимание следует уделить возможности предоставления украинского гражданства, сохранения украинских паспортов представителям украинской диаспоры. Ведь многие из них, подчеркивает кандидат в президенты, искренне заботятся об Украине не только словом, но и через дипломатию их государств и экономическую помощь.

"Нам надо стать ядром для того, чтобы к нам возвращались физически, чтобы к нам приходили инвестиции, а не мы всех отпугивали какими-то запретами, такими процедурами. Я за это", — подытожил Гриценко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Украине предлагали жестко наказывать лиц, у которых есть двойное гражданство.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что нужно подготовить новый закон, который подразумевает наказание за наличие паспорта другого государства.

Однако в октябре глава МИД выступил за общественные дискуссии по этому вопросу.

Бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко считает, что Украина сейчас не готова давать двойное гражданство представителям своей диаспоры. Такой шаг вызовет бурные дискуссии относительно миллионов украинцев, постоянно проживающих в России.

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