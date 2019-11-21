"Мы их тр*хнем, как следует!" Арахамия ответил на скандал с крышей "слуги народа"

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещал "тра*нуть" всех людей, которые заявляют о наличии так называемой крыши из Киева в регионах.

Таким образом Арахамия ответил на вопрос журналиста OBOZREVATEL, считает ли глава фракции нормальным разговор о дележе бизнеса в Кривом Роге, в котором участвовал нардеп от "Слуги народа", бывший актер "Квартала 95" Юрий Корявченков ("Юзик").

"Я считаю нормальным, когда приезжаю в Николаев, встречаюсь у главы ОГА, у него есть совещание с силовиками, и говорю: ребята, если кто-то вам скажет, что из Киева вам будут звонить и говорить, туда не ходи, этого не делай, этого не расследуй, звоните непосредственно мне и мы их тр*хнем, как следует", – заявил Арахамия.

Наш журналист отметил, что это не входит в полномочия главы фракции.

"Это не входит в мои полномочия, но я буду делать все, что в моих полномочиях, чтобы это произошло", – ответил Арахамия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Поляков опубликовал еще одну аудиозапись разговора бывших однопартийцев с начальником полиции Кривого Рога. В нем последнего инструктировали, что и с кем "решать". Так, на записи отчетливо слышен голос нардепа Юрия Корявченкова.

В разговоре полицейский спрашивал у "слуг", что делать, если кто-то влезет в работу и скажет "закрыть всю эту шваль".

На скандал отреагировал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он заявил, что запись нужно проверить на подлинность.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!