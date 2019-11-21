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21 ноября • обновлено в 13:39
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"Мы их тр*хнем, как следует!" Арахамия ответил на скандал с крышей "слуги народа"

4.1т
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Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещал "тра*нуть" всех людей, которые заявляют о наличии так называемой крыши из Киева в регионах.

Таким образом Арахамия ответил на вопрос журналиста OBOZREVATEL, считает ли глава фракции нормальным разговор о дележе бизнеса в Кривом Роге, в котором участвовал нардеп от "Слуги народа", бывший актер "Квартала 95" Юрий Корявченков ("Юзик").

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"Я считаю нормальным, когда приезжаю в Николаев, встречаюсь у главы ОГА, у него есть совещание с силовиками, и говорю: ребята, если кто-то вам скажет, что из Киева вам будут звонить и говорить, туда не ходи, этого не делай, этого не расследуй, звоните непосредственно мне и мы их тр*хнем, как следует", – заявил Арахамия.

Наш журналист отметил, что это не входит в полномочия главы фракции.

"Это не входит в мои полномочия, но я буду делать все, что в моих полномочиях, чтобы это произошло", – ответил Арахамия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Екатерина Луговская
Персона
Давид Арахамия
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Алексеевна Валентина
Алексеевна Валентина
#трахниюзика... Слабо?
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
гадкое ОПГ.
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Kostenko Yuriy
Kostenko Yuriy
А Юзика уже тряхнули?!
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