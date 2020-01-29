"Мы идем маршем": Джемилев рассказал о "прорыве" в Крым

2 мая в рамках всеукраинской акции "Марш достоинства", инициированной Меджлисом крымскотатарского народа, активисты попытаются зайти на оккупированную территорию Крыма. Пропагандистские российские СМИ уже назвали акцию "прорывом". Пока неясно, будет ли она многочисленной, но в том, что люди будут безоружны, нет никаких сомнений.

К чему так рисковать? Какой цели можно достичь подобным шагом? Приблизит ли он деоккупацию украинского полуострова? На эти вопросы OBOZREVATEL в блиц-интервью ответил лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев.

– Почему возникла такая идея и почему выбрана именно эта дата?

– Эта идея родилась в Меджлисе, я стал уже перед фактом. Рассматривались разные даты. Сначала – 26 февраля, День сопротивления Крыма российской оккупации. Но потом решили, что организационных вопросов будет много, что мы не успеем всё сделать, и надо немного оттянуть. Насколько я понимаю, дата 2 мая приурочена к дате, когда меня не пропустили в Крым – 3 мая 2014 года.

– Как вы оцениваете риски акции? Мы понимаем, кто такие российские оккупанты. Согласитесь, достаточно рискованно идти на такой шаг.

– Конечно, мы хорошо осознаем, с каким государством мы имеем дело. Риски тоже осознаем. Поэтому всякое можно ожидать.

Мы идем маршем, а там покажут обстоятельства.

– Тем не менее, участники акции с украинской стороны будут безоружны. Что касается оккупанта, то на его благородство рассчитывать не приходится.

– Нет, конечно. Но я думаю, с той стороны будет достаточно много крымских татар. И тех, кто пожелает. Мы ведь не разделяем по этническому признаку. Кто захочет, тот придет.

Мустафа Джемилев

– По вашим предварительным оценкам, сколько человек примут участие в акции?

– Трудно сказать. Всё будет зависеть от того, как будет работать оргкомитет. На эту тему позавчера состоялось заседание.

Поскольку это общеукраинская акция, мы не концентрируемся только на крымских татарах. Думаю, будут присоединяться многие патриотические силы, поскольку речь идет о восстановлении территориальной целостности нашей страны.

– По вашим оценкам, какой максимально возможный позитивный эффект может принести эта акция?

– Тема Крыма в международных организациях будет поднята на новый уровень.

– То есть вы не оставляете надежду на то, что вернуть Крым под контроль Украины возможно сугубо дипломатическим путем?

– Пока так. Мы еще не потеряли надежду на дипломатические пути. Просто другого пути пока нет.

– Если "Марш достоинства" не принесет ожидаемого результата, что вы планируете делать дальше?

– Это посмотрим потом.

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