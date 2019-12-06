"Мы идем домой": Чубаров объявил о марше на Крым

В Украине проведут международную мирную акцию, посвященную оккупированному Россией Крыму.

Акция будет называться "Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства", рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает "Крым.Реалии".

По его словам, после аннексии полуострова Россия не выполнила ни одного международного решения и такая акция "поможет вернуть ее в правовые рамки".

"Меджлис крымскотатарского народа выступает с публичной инициативой подготовки к проведению международной ненасильственной мирной акции "Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства". Формой проведения такой акции мы видим организацию шествия с материковой части украинского государства в другую часть украинского государства – на Крымский полуостров. Мы идем к себе домой", – отметил Чубаров.

Глава Меджлиса добавил, что к данной акции намерены привлечь ряд стран и международных организаций. Для организации марша уже создан штаб, однако дата его проведения пока неизвестна. Чубаров сообщил, что подготовку к акции "может занять не один, и не два месяца".

Марш на Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявлял, что замалчивание темы оккупации Крыма на "нормандском саммите" станет подарком для президента РФ Владимира Путина.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал вопрос о возвращении оккупированного Россией Крыма.

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