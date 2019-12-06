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6 декабря • обновлено в 16:55
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"Мы идем домой": Чубаров объявил о марше на Крым

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В Украине проведут международную мирную акцию, посвященную оккупированному Россией Крыму.

Акция будет называться "Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства", рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает "Крым.Реалии".

По его словам, после аннексии полуострова Россия не выполнила ни одного международного решения и такая акция "поможет вернуть ее в правовые рамки".

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"Меджлис крымскотатарского народа выступает с публичной инициативой подготовки к проведению международной ненасильственной мирной акции "Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства". Формой проведения такой акции мы видим организацию шествия с материковой части украинского государства в другую часть украинского государства – на Крымский полуостров. Мы идем к себе домой", – отметил Чубаров.

Глава Меджлиса добавил, что к данной акции намерены привлечь ряд стран и международных организаций. Для организации марша уже создан штаб, однако дата его проведения пока неизвестна. Чубаров сообщил, что подготовку к акции "может занять не один, и не два месяца".

Марш на Крым

Марш на Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявлял, что замалчивание темы оккупации Крыма на "нормандском саммите" станет подарком для президента РФ Владимира Путина.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал вопрос о возвращении оккупированного Россией Крыма.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Рефат Чубаров
Место
Украина
Теги
Крым Меджлис
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Громозека Иван
Громозека Иван
Провокатор черножопый
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Они главное, пусть Воробьева не забудут с собой взять. Без него, будет не то. Он прошлый раз так речи толкал, с надрывом, аж на фальцет срывался. А как они шли? Строем, печатая шаг, с героически перекошенными мордами. А как отважно кричали в сторону крымской границы? Российские пограничники аж прифигели. Эти ж отважные тараканы на всякий случай до пограничного пункта не дошли, метров эдак триста. Но кричали грозно, и кулаками грозили. Точно, надо повторить. Я уже давно таких шоу не видела.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
точную дату марша сообщите дополнительно, плз... нам надо СИЗО подготовить к торжественному приему гостей...
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