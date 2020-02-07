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8 февраля • обновлено в 07:37
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"Мы готовы!" Венгрия пошла на компромисс в "языковом скандале" с Украиной

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил убеждение, что Украина сможет улучшить изучение государственного языка венграми Закарпатья без соблюдения норм нового образовательного законодательства.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве 7 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы понимаем, что Украина хочет, чтобы все ее граждане, живущие на территории страны, разговаривали на украинском языке. Но мы также хотим, чтобы венгры в Закарпатье могли сохранить свой язык. Мы считаем, что эти две цели можно достичь одновременно", – сказал он.

Петер Сийярто

Петер Сийярто

По его словам, Будапешт сознательно раньше не делал заявлений относительно принятого украинскими властями в январе 2020 года закона "Об общем среднем образовании", чтобы оставить возможность для договоренности с Украиной. Напомним, что документ предусматривает необходимость увеличения объемов обучение на государственном языке в венгерских школах – от 0% в первом классе до 40% в девятом и 60% в двенадцатом классе.

Сийярто же отметил, что Будапешт недоволен этим законом, поэтому и выступил с предложениями к украинской стороне.

"Я всегда на стороне того, чтобы найти решение, на стороне позитива. Но если бы мы были довольны сложившейся ситуацией, мы бы не делали предложений на улучшение", – пояснил он позицию Венгрии.

Кроме этого, Сийярто заявил, что существует предварительная договоренность с Киевом о способе согласования разногласий: в частности, министр образования и науки в ближайшее время "срочно примет у себя представителей союза педагогов Закарпатья".

"Мы считаем, что венгры смогут выучить государственный язык даже без того, чтобы количество предметов на украинском в них повышалось. Мы готовы финансово помочь, чтобы преподавание украинского было эффективным", – подытожил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее посол России в Венгрии Сергей Сергеев заявил, что в этой стране обеспокоены ущемлением их национальных меньшинств в Украине со стороны властей. Он анонсировал совместные планы Москвы и Будапешта в "борьбе" с такой политикой.

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Читайте все новости по теме "Языковой скандал" на OBOZREVATEL.

Автор
Марта Рок
Тема
Языковой скандал
Персона
Петер Сийярто
Место
Украина
Теги
украинский язык венгры Закарпатья
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Комментарии
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Мовнюки тупые и не понимают, что их имеют. Подарили орде русский язык? Орда давление через венгров снизила. Как с жтвотными
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1
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Вот лично я на месте Украины поступил бы так ,сказал бы угорцам хорошо можете не учить украинский мы согласны и быстренько принять закон о том что человек не знающий украинского языка на Украине не имеет право работать учиться в гос учреждениях избираться в любые органы власти и получать украинский паспорт)делов то пусть не учат не будут работать ездить за границу и получать выплаты и пенсии потом ради бога)))нигде в мире тебе не дадут гражданство если ты не знаешь языка этой страны и в угрщине тоже))))
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Ильчук Андрей, " продолжать ублажать хубла)". Да мне как то, ваш Пор ошенко без интереса.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Шапиро Жeнька, тебе вообще проще продолжать ублажать хубла)
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Golan Sim
Golan Sim
Языковые ограничения и дискриминация национальных общин в сфере образования, судо и делопроизводства, бизнеса и рекламного бизнеса является проявлением НАЦИСТСКОГО характера майдановской власти. Нежелание адептов майдана проводить внутреннюю политику в многонациональной стране в духе назревших демократических изменений и нежелание принимать решения на принципах разумных политических компромиссов СТАВИТ КРЕСТ на достижении гражданского мира и процветания в Украине. По всей видимости, ПРОДОЛЖЕНИЕ ВО,ЙНЫ является основной целью наших св/инопа/триотов.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Артеллерист Моня, потому, что венгры простонародье при элите, которая Римом создавалась, латынь там изначальный язык элит. Или ты к венграм просясь претендуешь боьше, чем на статус черни там?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Golan Sim, ну так скажи мне унтерменш почему мне не дадут гражданство угорщины если я не знаю угорского языка?
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2

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