"Мы готовы!" Венгрия пошла на компромисс в "языковом скандале" с Украиной

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил убеждение, что Украина сможет улучшить изучение государственного языка венграми Закарпатья без соблюдения норм нового образовательного законодательства.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве 7 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы понимаем, что Украина хочет, чтобы все ее граждане, живущие на территории страны, разговаривали на украинском языке. Но мы также хотим, чтобы венгры в Закарпатье могли сохранить свой язык. Мы считаем, что эти две цели можно достичь одновременно", – сказал он.

Петер Сийярто

По его словам, Будапешт сознательно раньше не делал заявлений относительно принятого украинскими властями в январе 2020 года закона "Об общем среднем образовании", чтобы оставить возможность для договоренности с Украиной. Напомним, что документ предусматривает необходимость увеличения объемов обучение на государственном языке в венгерских школах – от 0% в первом классе до 40% в девятом и 60% в двенадцатом классе.

Сийярто же отметил, что Будапешт недоволен этим законом, поэтому и выступил с предложениями к украинской стороне.

"Я всегда на стороне того, чтобы найти решение, на стороне позитива. Но если бы мы были довольны сложившейся ситуацией, мы бы не делали предложений на улучшение", – пояснил он позицию Венгрии.

Кроме этого, Сийярто заявил, что существует предварительная договоренность с Киевом о способе согласования разногласий: в частности, министр образования и науки в ближайшее время "срочно примет у себя представителей союза педагогов Закарпатья".

"Мы считаем, что венгры смогут выучить государственный язык даже без того, чтобы количество предметов на украинском в них повышалось. Мы готовы финансово помочь, чтобы преподавание украинского было эффективным", – подытожил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее посол России в Венгрии Сергей Сергеев заявил, что в этой стране обеспокоены ущемлением их национальных меньшинств в Украине со стороны властей. Он анонсировал совместные планы Москвы и Будапешта в "борьбе" с такой политикой.

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