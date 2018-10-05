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''Мы готовы!'' Турчинов сделал жесткое предупреждение России из-за Азова

5.5тЧитать материал на украинском

Украина полностью готова отвечать на провокации в Азовском море.

Такое заявление сделал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов. "Безусловно, мы готовы отвечать на любые провокации с российской стороны", - цитирует его слова "Укринформ".

Также Турчинов анонсировал широкомасштабные учения в Азовском море.

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"Хочу предоставить информацию, о которой я никому еще не рассказывал, что украинские военные также планируют провести серьезные учения в Азовском море", - сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что в Азовском море в ответ на агрессию России происходит наращивание военных компонентов. По его словам, наращиваются морские силы, значительно усиливается береговая охрана и авиационный компонент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее адмирал Игорь Кабаненко заявил, что Азовское море является "кризисным местом", о чем еще в 2015-2017 годах предупреждали украинские и западные эксперты.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Олександр Турчинов
Место
Украина
Объект
Азовское море
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Silver Fox
Silver Fox
Куриная Жопа Дурчинов-готовы! Все надувные укро-лодки надуты! :-)
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Просто нет слов, только безудержный смех😂
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Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
Скакуны просто настроение поднимают своим юмором...
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