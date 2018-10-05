''Мы готовы!'' Турчинов сделал жесткое предупреждение России из-за Азова

Украина полностью готова отвечать на провокации в Азовском море.

Такое заявление сделал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов. "Безусловно, мы готовы отвечать на любые провокации с российской стороны", - цитирует его слова "Укринформ".

Также Турчинов анонсировал широкомасштабные учения в Азовском море.

"Хочу предоставить информацию, о которой я никому еще не рассказывал, что украинские военные также планируют провести серьезные учения в Азовском море", - сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что в Азовском море в ответ на агрессию России происходит наращивание военных компонентов. По его словам, наращиваются морские силы, значительно усиливается береговая охрана и авиационный компонент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее адмирал Игорь Кабаненко заявил, что Азовское море является "кризисным местом", о чем еще в 2015-2017 годах предупреждали украинские и западные эксперты.