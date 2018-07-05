"Мы готовы ради освобождения наших": Украина значительно увеличила число россиян на обмен

Украина готова обменять 36 граждан России на всех украинцев, которые незаконно удерживаются в российских тюрьмах.

Об этом в своем Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко.

Соответствующее письмо она написала представителю РФ в Трехсторонней контактной группе Борису Грызлову, который так и не ответил на предложение Украины обменять 23 россиянина.

"Компетентные органы Украины внимательно проанализировали просьбу российского обмудсмена Т.Москальковой о посещении ею 50 человек, содержащихся в украинских пенитенциарных учреждениях. В этом списке выявлено еще 13 человек, которые признались, что имеют российское или двойное гражданство и мечтают, чтобы РФ о них вспомнила и забрала", - сообщила Геращенко.

Парламентарий отметила, что предложила российской стороне провести встречу, посвященную вопросу обмена, 11 июля или в любой другой удобный день.

"Итак, Украина готова передать РФ 36 россиян ради освобождения наших из российских тюрем", - подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Павел Климкин допустил, что Россия согласится обменять всех украинских политзаключенных во время ЧМ-2018 для создания положительного имиджа.