"Мы готовы ради освобождения наших": Украина значительно увеличила число россиян на обмен

Украина готова обменять 36 граждан России на всех украинцев, которые незаконно удерживаются в российских тюрьмах.
Об этом в своем Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко.
Соответствующее письмо она написала представителю РФ в Трехсторонней контактной группе Борису Грызлову, который так и не ответил на предложение Украины обменять 23 россиянина.
"Компетентные органы Украины внимательно проанализировали просьбу российского обмудсмена Т.Москальковой о посещении ею 50 человек, содержащихся в украинских пенитенциарных учреждениях. В этом списке выявлено еще 13 человек, которые признались, что имеют российское или двойное гражданство и мечтают, чтобы РФ о них вспомнила и забрала", - сообщила Геращенко.
Парламентарий отметила, что предложила российской стороне провести встречу, посвященную вопросу обмена, 11 июля или в любой другой удобный день.
"Итак, Украина готова передать РФ 36 россиян ради освобождения наших из российских тюрем", - подчеркнула она.
Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Павел Климкин допустил, что Россия согласится обменять всех украинских политзаключенных во время ЧМ-2018 для создания положительного имиджа.
Читайте все новости по теме "Украинские политзаключенные в России" на Обозревателе.