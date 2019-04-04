"Мы готовы поддержать": в США сделали заявление о будущем президенте Украины

США готовы оказывать поддержку Украине в случае победы любого из кандидатов на пост главы государства.

Об этом в эфире программы "Право на владу" заявил посол США в Киеве в 2003-2006 годах Джон Хербст. По его словам, фамилия будущего президента не повлияет на отношения стран.

"Я уверен в том, что Вашингтон готов тесно сотрудничать со следующим президентом Украины. Будь то Порошенко или Зеленский", – заверил он.

Джон Хербст Скриншот из видео

Американский дипломат также отметил, что Вашингтон в общем доволен процессом выборов в Украине. Результат первого тура, по его словам, не стал сюрпризом для американцев, поскольку лидеры голосования были очевидны.

"Мы готовы работать с любым президентом Украины, поддерживая страну против российской агрессии и помогая в процессе реформ", – еще раз подчеркнул он.

Хербст также рассказал, что США имеют хорошее представление о действующем президенте Петре Порошенко, но о его оппоненте в избирательной гонке Владимире Зеленском оно также уже формируется, поскольку члены американского правительства имели возможность пообщаться с новоиспеченным политиком.

"Если Зеленский будет победителем и станет президентом, Вашингтон готов с ним сотрудничать и поддерживать Украину", – заверил дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер также заявил, что США будут сотрудничать с любым президентом Украины, независимо от того, кто победит во втором туре выборов.

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