Мы готовы к самым жестким ударам, – Кулеба о ситуации в Беларуси

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что любые действия касательно ситуации в Беларуси должны быть рассчитанными и эффективными.

Глава ведомства Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 4 сентября заверил, что Киев готов к самым жестким ударам.

"На каждое действие Беларуси мы будем отвечать симметрично, если они будут действовать недружественно в отношении нас. У нас есть четкая политика, я нахожусь в постоянном контакте с нашими партнерами, чтобы предпринимать те шаги, которые действительно нанесут максимальный удар по тем, кто действует наперекор интересам Украины", – пояснил министр.

Кулеба также рассказал о переговорах в ЕС и США по санкциям против белорусских политиков.

"Я разговариваю с европейскими партнерами, говорил со США, со своим немецким коллегой. Поверьте мне, мы все понимаем, что происходит, и планируем свои действия, чтобы они были эффективными, а не просто лозунгами", – отметил глава МИД.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Европейский Союз не намерен вводить санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко. За такую позицию выступила Германия, которую поддержали Франция и Италия.

До этого СМИ сообщали, что введение санкций против Беларуси рассматривают в США, Канаде и Великобритании.