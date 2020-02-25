"Мы готовы делать ошибки": Стефанчук признал "слуг народа" непрофессионалами

Первый заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук признал, что новые народные депутаты не профессионалы, которые допускают ошибки.

В беседе с журналистами политик отметил, что люди знали об этом, когда голосовали за них, передает УНН.

Руслан Стефанчук prm.ua

"Да, возможно где-то не хватает времени, возможно где-то профессионализма. Некоторые вещи связаны с тем, что делаются ошибки. Мы готовы делать ошибки, но готовы их быстро исправлять. Мы не являемся профессиональными политиками, и люди это понимали, голосуя за нас", – отметил Стефанчук.

Он добавил, что у нардепов есть желание изменить Украину, а возвращать утраченное доверие граждан нужно только трудом.

Как сообщал OBOZREVATEL ряд представителей партии "Слуга народа" уже не раз попадали в скандальные ситуации из-за своего поведения или противоречивых заявлений:

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