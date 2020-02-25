"Мы готовы делать ошибки": Стефанчук признал "слуг народа" непрофессионалами

Первый заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук признал, что новые народные депутаты не профессионалы, которые допускают ошибки.
В беседе с журналистами политик отметил, что люди знали об этом, когда голосовали за них, передает УНН.
Руслан Стефанчук
prm.ua
"Да, возможно где-то не хватает времени, возможно где-то профессионализма. Некоторые вещи связаны с тем, что делаются ошибки. Мы готовы делать ошибки, но готовы их быстро исправлять. Мы не являемся профессиональными политиками, и люди это понимали, голосуя за нас", – отметил Стефанчук.
Он добавил, что у нардепов есть желание изменить Украину, а возвращать утраченное доверие граждан нужно только трудом.
Как сообщал OBOZREVATEL ряд представителей партии "Слуга народа" уже не раз попадали в скандальные ситуации из-за своего поведения или противоречивых заявлений:
Так, народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммунальные услуги.
Другой представитель той же партии Максим Ткаченко в зале Верховной Рады обматерил своего коллегу из "Батьківщини" Алексея Кучеренко.
Еще одну "слугу народу" Оксану Дмитриеву раскритиковали за слишком дорогую одежду, в которой она появилась на рабочем месте.
Также громкий скандал произошел с главой Комитета по иностранным делам Богданом Яременко. Он во время заседания парламента на сайте знакомств договаривался с девушкой о сексе за деньги.
Президент Владимир Зеленский анонсировал масштабную чистку среди нардепов, угодивших в скандалы.
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