"Мы его потеряли": глава НАПК устроил бойкот Зеленскому

Председатель Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Мангул не пришел на заседание Нацсовета по вопросам Антикоррупционной политики, участие в которой принимал президент Украины Владимир Зеленский.

О том, что Мангула нет, заявил заместитель руководителя Офиса Президента Руслан Рябошапка.

Мангул написал письмо Рябошапке и не пришел на заседание

"Начну с печальной новости. Мы потеряли голову НАПК. Видимо, учитывая вашу жесткую риторику он решил не рисковать и написал письмо, что сегодня не придет", — сказал он.

Рябошапка также добавил, что через два месяца в НАПК будет уже новый руководитель.

Трансляция Заседания национального совета по вопросам антикоррупционной политики. Начало момента в 09:50

При этом Национальное агентство по предотвращению коррупции на своей странице в Facebook опубликовало письмо с объяснением, почему глава НАПК не явился на заседание.

В тексте указывается, что НАПК является "единственным органом в системе органов исполнительной власти, который формирует антикоррупционную политику". Несмотря на это ее члены в состав совета не включены.

"Учитывая указанное, а также неопределенность статуса, в котором Национальное агентство приглашают для участия в работе Национального совета, не считаю возможным свое участие в заседании", - говорится в письме Мангула, адресованном заместителю руководителя Офиса президента Руслану Рябошапке.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время заседания Зеленский объявил, что в Украине разоблачили новую коррупционную схему в оборонке — за пять лет спецэкспортеры вывели на счета в офшорах $30 млн.

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