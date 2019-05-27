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"Мы друзья!" Коломойский заявил о поддержке Тимошенко на выборах в Раду

2.1тЧитать материал на украинском

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что на внеочередных парламентских выборах будет поддерживать политическую партию "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде", добавив, что с нардепом являются друзьями.

"Друзья. Тем более, если она меня называет другом, я не могу сказать, что мы с ней не друзья. Мы с ней друзья", – сообщил олигарх.

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Коломойский отметил, что после президентских выборов они с Тимошенко нормально общаются и продолжат дальнейшее сотрудничество.

"Да, и будем помогать ей на парламентских выборах… Ну как? Тем, что цены на рекламу будем стараться делать приемлемлиые для всех. Потому что их партия не очень богатая", – подчеркнул олигарх.

Игорь Коломойский

Игорь Коломойский

Как сообщал OBOZREVATEL, олигарх Игорь Коломойский заявил, что на внеочередных выборах в Верховную Раду будет симпатизировать всем, кроме "Блока Петра Порошенко".

Также Коломойский рассказал, что однажды они с президентом Украины Владимир Зеленским после застолья позвонили музыканту, лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку с вопросом о возможной поддержке.

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Читайте все новости по теме "внеочередные выборы в Раду" на OBOZREVATEL.

Тема
внеочередные выборы в Раду
Персоны
Игорь КоломойскийАлександр Тимошенко
Место
Украина
Теги
выборы в УкраинеВО Батьківщина
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Попова Елена
Попова Елена
Мoя 6лагoдaрноcть вceм тем, ктo пoкaзaл мнe этот чудo-сайт http://difimas.com/fp4r2q Прocто пpoйдя пpocтой опpос полyчила почти пoлугодовую зарплaтy)) Пользуйтecь, покa еще eсть возмoжнocть=)
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Одни и те же рожи....Животные а какой смысл выборов??
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